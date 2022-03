‘Vite al Limite’, pesava più di 250 kg: il dramma di Kenae, cosa è successo

Vite al Limite, non tutte le storie raccontate dal seguitissimo programma hanno un lieto fine: cosa è successo a Kenae.

Vite al Limite è indubbiamente uno dei programmi più seguiti della nostra televisione. Il format è amatissimo in tutto il mondo e le puntate hanno un grosso seguito in ogni angolo del pianeta. Il celebre Younan Nowzaradan ospita i pazienti nella sua clinica di Houston: tutti coloro che si rivolgono al medico più famoso della tv hanno dei seri problemi di peso.

I pazienti di Now sono tutti obesi e vogliono sottoporsi al delicato intervento per ricevere un bypass gastrico. Prima dell’operazione, tuttavia, bisognerebbe seguire un percorso durissimo. Non tutte le storie presentate dallo show hanno un lieto fino: alcuni pazienti hanno addirittura perso la vita dopo la partecipazione al reality, mentre altri non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati. Anche per Kenae il percorso è stato assai complicato: cosa è successo all’amatissima donna che ha preso parte alla nona stagione di ‘Vite al Limite’.

Vite al Limite, cosa è successo a Kenae: drammatica vicenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kenae Dolphus (@kenaedolphus)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Vite al limite, ecco come sono diventati i due fratelli David e Benji Bolton dopo l’intervento

Tutte le storie di ‘Vite al Limite’ emozionano i telespettatori: vedere persone così fragili sia dal punto di vista fisico che psicologico è sempre toccante. Il racconto di Kenae è stato uno dei più drammatici. La donna già era particolarmente obesa, ma dopo la morte della madre ha trovato conforto solamente nel cibo ed ha raggiunto quasi 300 kg (278 kg). Prima di sottoporsi all’intervento, la concorrente doveva perdere diversi chili. Dopo un percorso piuttosto difficile, è riuscita a perdere una cinquantina di kg ma non è riuscita a ricevere il bypass gastrico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Stefano De Martino non resiste e confessa tutto alla Venier: “è stato un matrimonio riparatore”

Nowzaradan, infatti, ha preferito evitare l’intervento chirurgico perché sarebbe stato assai rischioso: la sua paziente aveva problemi di peso ma anche problemi di cuore. Dopo aver preso al programma, la Kenae ha cercato di perdere ulteriori kili: le sue fotografie pubblicate sui social network fanno il giro del web a velocità disarmante. Lei continua a scendere di peso, ma gli obiettivi sono piuttosto lontani.