Alberto Matano, sapete che ha avuto una storia con una bella della tv? Il nome vi lascerà senza parole

Amatissimo e super seguito, Alberto Matano in brevissimo tempo ha saputo conquistare il pubblico a casa. Da mezzobusto del Tg 1 è entrato nelle case degli italiani ogni pomeriggio con “La vita in diretta” e da allora è stato amore al primo colpo. Con lui il programma di approfondimento del pomeriggio ha eseguito un balzo eccezionale riuscendo a battere la concorrenza con Barbara D’Urso.

Oltre il lavoro, la sua vita privata. Sex symbol, per lungo tempo si è cercato di capire chi ci fosse nella sua vita fino a quando il giornalista non è uscito allo scoperto. In occasione della bocciatura al Senato del Ddl Zan si è esposto in prima persona facendo un velato ma chiaro coming out.

Di recente ha ammesso di avere un compagno da diverso tempo e di volersi sposare. Ma sapere che ha avuto, in passato, una storia con una bellissima della tv? Ecco di chi si tratta.

Alberto Matano, aveva perso la testa per lei: ecco chi è

Alberto Matano ormai non si nasconde più. Il giornalista Rai è uscito allo scoperto e Diva e Donna lo ha anche pizzicato insieme al suo compagno. Per diverso tempo ha mantenuto il più stretto riserbo sulla sua vita privata nonostante la curiosità dei fan fosse a mille.

Secondo alcuni rumors, mai confermati ma nemmeno smentiti, Matano in passato avrebbe avuto un flirt con una bellissima della televisione italiana. Calabrese come lui, che per diverso tempo ha lavorato in Rai, nota per essere stata la ex di un grande presentatore, adesso impegnata in un reality su Canale 5.

Parliamo di Roberta Morise che la scorsa puntata si è aggiudicata l’ingresso a “L’Isola dei famosi”, ex storica di Carlo Conti. I due avrebbero avuto una storia tempo fa, un dettaglio poco conosciuto e che ha incuriosito molto i fan di Matano.

Certamente i due sono in ottimi rapporti e spesso sui social si scambiano parecchi complimenti. Hanno intrapreso però vite diverse: lei affianco all’imprenditore Giulio Fratini, lui al fianco del suo fidanzato con il quale presto vuole dire sì.

