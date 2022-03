Beatrice Borromeo è legata da anni a Pierre Casiraghi di cui ha rapito il cuore fin dal primo sguardo. Tuttavia non è la sola italiana ad averli fatto perdere la testa.

Biondi, dagli occhioni azzurri e dal portamento impeccabile. Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi formano una delle coppie più belle tra le famiglie reali europee. Innamoratisi dal primo sguardo, sono sposati dal 2015: genitori di Francesco e Stefano hanno costruito una splendida famiglia.

Innamoratissimi, entrambi testimonial di Dior, si mostrano perfetti in ogni occasione. Settimane fa sono apparsi molto eleganti nell’ambito delle sfilate dell’alta moda parigina catalizzando l’attenzione dei media.

Padre premuroso, la bellezza della Borromeo, giornalista e modella proveniente da una delle famiglie italiane più prestigiose, ha fatto breccia nel suo cuore fin dal primo sguardo. I due si sono incontrati anni fa nell’ambito del Festival di Cannes, occasione in cui il Royal ha fatto una profezia diventata realtà. Con sicurezza il figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi ha affermato che Beatrice sarebbe diventata sua moglie, desiderio realizzato 10 anni dopo.

Tuttavia non è l’unica italiana ad aver conquistato il reale. In passato Casiraghi ha avuto un’altra relazione con una bellissima del Bel Paese.

Beatrice Borromeo non è l’unica italiana ad aver fatto breccia nel cuore di Pierre

Affascinante, elegante e dai lineamenti angelici. Pierre Casiraghi, 34 anni, ottavo nella linea di successione, è conosciuto per la suoi modi affabili, tanto da sembra un principe delle favole.

Terzogenito di Carolina di Monaco, è legato all’Italia fin da giovanissimo dove ha vissuto, spostandosi tra Milano e Roma. Ho frequentato infatti l‘Università Bocconi e spesso è finito al centro della stampa italiana in merito della sua vita sentimentale. In particolare è stata Fernanda Lessa, top model brasiliana naturalizzata italiana, a conquistarlo.

Concorrente a “L’Isola dei Famosi” e al “Grande Fratello”, conosciuta anche per l’attività di dj, la bellissima indossatrice si è legata al reale nel 2007. Tuttavia la relazione è durata ben poco, per via di differenze caratteriali incolmabili. Oggi la modella è legata a Luca Zocchi, più piccolo di 7 anni, attivo nell’ambito dell’organizzazione di eventi.

Dopo la fine della storia, invece Pierre ha incontrato Beatrice destinata a diventare la donna della sua vita.