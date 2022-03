Alla cerimonia degli Oscar, avvenuta questa notte, tra i vincitori c’è anche lei, Billie Eilish. L’artista ha fatto la storia riuscendo in un’impresa davvero sorprendente

Si è tenuta questa notte in diretta da Los Angeles la cerimonia degli Oscar che ha premiato i film, gli attori e in generale tutte le figure professionali legate al mondo del cinema. La statuetta d’oro è stata consegnata anche a due giovani artisti musicali, vincitori della categoria “miglior canzone originale“.

Sebbene terminato l’evento l’argomento sulla bocca di tutti è stato lo schiaffo che Will Smith ha tirato sul palco al comico Chris Rock -in seguito a una battuta infelice sulla moglie, Jada Pinkett Smith– sono numerosi i temi che meritano di essere affrontati. Uno di questi riguarda proprio una delle vincitrici: Billie Eilish.

Billie Eilish fa la storia: la sua vittoria agli Oscar è record

La notte degli Oscar è stata inaugurata da Beyoncé che ha regalato al pubblico la sua interpretazione del brano “Be Alive“, tratto dal film “King Richard“, e candidato nella categoria “Miglior Canzone Originale“. A contendersi la vittoria anche “Dos Oruguitas“, tratto dal film Disney “Encanto“, il brano “Down To Joy” dal film “Belfast“, “Somehow You Do” da “Four Good Days” e “No Time To Die” tratto dall’omonimo film, capitolo conclusivo della saga 007 di Daniel Craig.

A vincere come “Miglior Canzone Originale” sono stati Billie Eilish e Finneas O’Connell con “No Time To Die“, al quale era già stato consegnato un Golden Globe nella medesima categoria. Il duo composto dalla giovane artista e dal fratello, co autore e produttore dei suoi brani, allunga la lista dei record stabiliti negli ultimi anni e segna un nuovo importante traguardo.

Billie Eilish, classe 2001, ha fatto la storia diventando la prima persona nata nel 21esimo secolo a vincere un Oscar e la seconda più giovane di sempre. Nel 2020 l’artista era riuscita in un’altra incredibile impresa, quella di essere la prima donna -e la più giovane- a vincere tutte e quattro le categorie principali ai Grammy Awards.

Traguardi impressionanti per la 20enne che durante la notte degli Oscar è salita sul palco non solo per ritirare il premio, ma anche per esibirsi con un’emozionante performance di “No Time To Die” accompagnata al pianoforte da FINNEAS.

