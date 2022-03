Macabro ritrovamento all’interno del container di una cartiera: indagini in corso

Il cadavere di un ragazzo è stato trovato questa mattina in un container di un’azienda cartiera di Empoli: sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, giunti sul posto.

Agghiacciante ritrovamento questa mattina ad Empoli. All’interno di un container per la raccolta differenziata di un’azienda cartiera è stato trovato il corpo senza vita di un ragazzo, di cui non sono state diffuse le generalità.

L’allarme è stato lanciato da un addetto che, svuotando il container, ha rinvenuto il cadavere. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri. Ora sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Empoli, cadavere di un ragazzo trovato in un container di un’azienda cartiere: indagini in corso

Un ragazzo è stato trovato morto in un container per la raccolta differenziata, all’interno di un’azienda cartiera di Empoli. Secondo quanto le prime ricostruzioni, riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, a fare la terrificante scoperta sarebbe stato un addetto della ditta che aveva appena iniziato ad occuparsi di svuotare il container utilizzando una gru, munita di braccio meccanico e pinza. Durante le operazioni, intorno alle 10:30, l’operaio addetto allo smistamento della carta ha rinvenuto il corpo del giovane ed ha subito lanciato l’allarme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tamponamento a catena in tangenziale: morta giovane donna, tre feriti

Dopo la segnalazione, presso l’azienda cartiera, sita in via di Molin Nuovo, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri della Compagnia del capoluogo di provincia toscano ed i colleghi del Nucleo Investigativo di Firenze. Constatato il decesso dai medici, i militari dell’Arma hanno avviato le indagini sul caso e gli accertamenti per identificare la salma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cade in un crepaccio durante escursione: osteopata perde la vita dopo un volo di 200 metri

Ancora da chiarire, dunque, le cause che hanno provocato la morte del giovane e come il corpo possa essere terminato all’interno del container dell’azienda. Nelle prossime ore, l’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’esame autoptico per far luce sulla tragica vicenda.