Fedez dopo l’intervento, le parole di mamma Annamaria gelano il sangue. Che emozione..

Fedez è un’artista amato e acclamato in tutto il mondo, le sue canzoni diventano ogni estate un tormentone fisso a cui i fan sono ormai affezionati.

La sua storia con Chiara Ferragni è di continuo oggetto di conversazione sui social e su tutti i giornali. Tutto quello che accade nella loro famiglia e ai loro due figli, Leone e Vittoria, diventa conversazione del popolo e questo fa di loro, una famiglia seguitissima.

Negli ultimi giorni una notizia ha sconvolto tutti. Proprio Fedez attraverso alcune storie Instagram ha raccontato ai suoi follower di aver scoperto un problema di salute che avrebbe portato l’inizio di una terapia importante e per questo la sua assenza dai social. Da quel momento tutti i fan si sono preoccupati e messi alla ricerca di informazioni più dettagliate per capire cosa stesse succedendo. Per molti giorni sul profilo suo e della moglie è calato il silenzio. All’improvviso sulle home di Instagram di tutti gli iscritti, è apparsa una notizia sconvolgente: Fedez ha rivelato di aver subito con urgenza un’operazione per l’esportazione di un tumore al pancreas. “Per fortuna tutto è andato per il meglio, adesso inizia un percorso lungo” ha detto il cantante ai suoi follower, raccontando di come la paura e il terrore avessero preso il sopravvento nelle ultime settimane.

La mamma di Fedez parla dopo l’intervento del figlio

Dopo l’intervento anche Chiara Ferragni è ritornata su Instagram condividendo con tutti le foto al fianco del marito in ospedale e anche quelle dei compleanni dei figli, capitati proprio durante questi giorni di turbolenza. Notizie come queste mettono in subbuglio tutti e ogni cosa diventa secondaria, a prevalere è soltanto la paura di non riuscire a sconfiggere questo male che continua imperterrito a fermare la vita delle persone.

Anche i genitori di Fedez sono stati in silenzio stampa per tutto il tempo che ha preceduto l’operazione. Dopo l’intervento la mamma del cantante, colei che affianca Fedez anche nel suo studio di registrazione, ha deciso di parlare. “Sei una roccia, vai con la ripresa”, ha scritto la donna, attraverso un messaggio pieno d’amore nei confronti del proprio ragazzo. Per un genitore, questi momenti rappresentano il buio più totale perché ogni mamma è pronta in ogni momento a fare di tutto per far star bene il proprio figlio.

