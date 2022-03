“La perfezione non esiste” Giulia Provvedi intimo in pizzo, ma mostra la pancetta. La reazione dei fan – FOTO

Giulia Provvedi in intimo è tutta trasparenze: l’ultima foto pubblicata dalla bionda del duo Le Donatella manda in tilt i social

Non teme di mostrarsi in tutte le sue imperfezioni la splendida Giulia Provvedi, sempre che di imperfezioni si possa parlare quando si tratta di lei. La giovane, membro dell’acclamato duo “Le Donatella”, ha esordito come cantante sul palcoscenico di X-Factor, affiancata dall’inseparabile gemella Silvia.

Con il tempo, le due artiste hanno abbandonato la carriera musicale per imboccare tutt’altre strade a livello lavorativo. Le sorelle, infatti, si sono distinte all’interno di reality come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, dove non hanno mancato di dimostrare le loro qualità personali.

Anche i social, parallelamente, sono divenuti un importante veicolo di comunicazione per Le Donatella. Proprio Giulia, nelle scorse ore, ha pubblicato una coppia di scatti destinati a lasciare di sasso i suoi fan. Rimarrete a bocca aperta di fronte alla visuale…

Giulia Provvedi, intimo in pizzo ma mostra la pancetta. La reazione dei fan – FOTO

