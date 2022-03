Maria De Filippi nel mirino: quello che è accaduto durante la puntata di Uomini e Donne è davvero troppo per i fan. Come se la caverà la conduttrice?

Non di rado, all’interno del dating show di Canale Cinque si verificano situazioni a dir poco assurde. I membri del parterre, che spesso appaiono interessati più alle dinamiche televisive che allo scopo vero e proprio di Uomini e Donne, non mancato di ricevere le critiche degli opinionisti.

Nel corso della puntata trasmessa quest’oggi, tuttavia, la situazione sarebbe degenerata ad un livello mai toccato dai protagonisti del programma. Tina Cipollari, coinvolta in una furiosa discussione con Pinuccia, ha abbandonato lo studio in lacrime.

In men che non si dica, i fan della trasmissione si sono riversati sui social per commentare quanto da poco andato in onda. La maggior parte di loro, infuriatasi, se l’è presa proprio con Maria De Filippi.

Maria De Filippi nel mirino, tutti ce l’hanno con lei: “hai toppato proprio, pessima”

Tra Tina Cipollari e Pinuccia sono volate parole di fuoco a Uomini e Donne. L’opinionista, ormai da qualche tempo, sembra aver preso di mira la dama di Vigevano, divenuta il suo bersaglio preferito. Quest’oggi, quando Pinuccia ha chiesto di poter parlare con Alessandro al centro studio, la Cipollari non le ha risparmiato le sue critiche.

Pinuccia, che da tempo subiva in silenzio le angherie di Tina, non ce l’ha più fatta a trattenersi e le ha urlato contro tutta la propria rabbia. “Se sapesse tua madre che ti ha educata così!“, ha tuonato la donna, sull’orlo delle lacrime.

Una frase che ha evidentemente toccato le corde del cuore della Cipollari, la quale, non riuscendo a sostenere lo sguardo dei presenti, ha preferito abbandonare lo studio. Un siparietto del genere, mai verificatosi prima d’ora nella storia del programma, ha ovviamente scatenato una moltitudine di reazioni. Tra utenti che parteggiavano per Tina ed altri che invece sostenevano Pinuccia, c’è stato anche chi se l’è presa proprio con la conduttrice.

“Questa volta hai toppato proprio Maria. Tina è pessima“: così si è espresso un fan attraverso la pagina Instagram del programma. Un siparietto che, a quanto sembra, avrebbe fatto perdere molti consensi alla regina di Canale Cinque.