“Ogni volta mi innamoro”, Maria Pia Calzone offusca le ventenni: gambe da sogno strette in un tubino nero super attillato – FOTO

L’attrice ieri si è recata ad una festa speciale, il look scelto ha decisamente destabilizzato i suoi follower non più così abituati a vederla in tiro.

Classe 1967 e nata in provincia di Benevento, Maria Pia Calzone è una delle nostre attrici più amate. Ha esordito nell’ottobre 2015 con una delle pellicole che l’hanno consacrata come attrice drammatica, “Io che amo solo te” tratto dal best seller di Luca Bianchini e diretto da Marco Ponti, dove interpreta Ninella Torres.

“Gomorra” però in questi anni le ha dato tutta la notorietà di cui merita, talentuosa e bravissima come poche. La Calzone è però anche una donna dal fascino conturbante, come possiamo vedere dall’ultimo post Ig che ha postato ieri sera. Curiosi?

Maria Pia Calzone stesa sul divano in tubino nero ammalia, gambe da urlo

“#LeGambeDellaCalzone are backkkk ❤️‍🔥(insieme a tutto il resto che è sempre favoloso ♥️)”, “Come amerei poter socializzare con te😍….sei stupenda❤️”, “La classe si riconosce chapeau 🥂”, “Tu brilli, amica mia. BRILLI 💖”, “Ogni volta mi innamoro😍”.

A cosa sono riferito però questi messaggi accorati che sono arrivati all’attrice nelle scorse ore? Seguendo la Calzone nelle sue stories Instagram abbiamo capito che è stata invitata ad una cena di gala da Vanity Fair Italia presso Villa Spalleti Trivelli.

L’outfit scelto ne ha descritto ancora una volta l’enorme bellezza innata mai volgare e decisamente sopra le righe. “Disabitudine ai tacchi e vesciche impertinenti. Che bello ricominciare a socializzare. Grazie @vanityfairitalia”.

Ha scritto lei a corredo dei due scatti che la immortalano con il calice di spumante in mano mentre è distesa come una moderna Paolina Borghese su un divanetto appartato della sala in cui si trova per i festeggiamenti.

Indossa un tubino nero aderentissimo con le spalle scese e corto fino al ginocchio, tanto basta per mostrare le sue cosce agili e snelle evidenziate ancora di più dai sandali aperti con tacco a stiletto e cinturino alla caviglia con tomaia pitonata.

Dispiace che la Calzone abbia sofferto nelle sue scarpe troppo scomode, ma i fan hanno apprezzato molto nel vederla così. I messaggi non mentono ed ha inoltre ottenuto migliaia di like in poche ore.