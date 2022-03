Michelle Hunziker non regge più e scoppia in lacrime: è terribile

Michelle Hunziker scoppia in lacrime inaspettatamente. La situazione è drammatica e lei non regge più. Vediamo cosa è successo

Michelle Hunziker si trova ad attraversare un periodo molto complesso della sua vita. A causa della separazione dal marito Tomaso Trussardi, dopo dieci anni di matrimonio, si è trovata improvvisamente al centro di un vortice di polemiche e soprattutto al centro del gossip.

Lei stessa ha ammesso che quello appena trascorso è stato un periodo tosto, dove sono successe tante cose, tante esperienze che l’hanno comunque portata a diventare più matura e consapevole.

Michelle Hunziker è molto turbata. Ecco cosa è successo

Superato il primo momento di smarrimento dopo la rottura con il marito Tomaso, Michelle Hunziker torna a riprendere in mano la sua vita dedicandosi principalmente ai suoi figli e al lavoro. Prima è tornata in tv con il programma Michelle Impossible e ora la stiamo vedendo nuovamente la timone della trasmissione di punta di Canale5, Striscia la Notizia, sempre a fianco del collega e carissimo amico Gerry Scotti: “Un vero amico, sono consapevole di avere una persona di cui potermi fidare” ha detto su di lui.

Tuttavia, nonostante il periodo ricco dal punto di vista lavorativo, c’è comunque qualcosa che turba molto la conduttrice. A rivelarlo è stata lei stessa, affermando di fare davvero molta fatica a doversi mostrare sempre sorridente la sera in televisione. Il suo pensiero, dice, va sempre alla situazione in Ucraina, ai violenti scontri che avvengono e a quello che le persone lì sono costrette a vivere. “Siamo tutti devastati e preoccupati per quello che sta accadendo e per le immagini terrificanti che vediamo– ha ammesso la conduttrice -da madre non posso che pensare ai bambini lì e mi viene da piangere ogni minuto”.