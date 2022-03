Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: matrimonio in crisi già da molto tempo. La verità che nessuno immaginava

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: unione conclusa per la celebre coppia. Indiscrezioni incalzanti parlano di un matrimonio già in crisi da più tempo di quanto si possa pensare

Il 18 gennaio 2022, come un fulmine a ciel sereno, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato inaspettatamente la loro separazione. “Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita” – così si legge nella nota ANSA diffusa al pubblico.

Dopo dieci anni trascorsi insieme e due figlie in comune (le piccole Sole e Celeste) la celebre coppia ha chiesto il rispetto della propria privacy in questo momento così delicato per la famiglia. Sono due personaggi molto conosciuti: lei super star del piccolo schermo, lui imprenditore e rampollo di una delle maison di moda più illustri del nostro paese. Era inevitabile che una notizia del genere scatenasse curiosità. Quello che emerge adesso, a più di due mesi di distanza, fa ragionare molto e capire le dinamiche successive che sono incorse.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: matrimonio finito già da tantissimo tempo

Sia Michelle Hunziker che Tomaso Trussardi hanno sostenuto che tra le motivazioni che hanno decretato la fine del loro matrimonio non ci sarebbero questioni relative a tradimenti o altre relazioni.

I due erano legati dal 2011 e si sono sposati il 10 ottobre 2014 presso il Palazzo della Ragione di Bergamo.

A poco più di due mesi di distanza dall’annuncio della loro separazione, il settimanale tedesco Bunte ha pubblicato delle foto in cui sarebbe lampante una nuova liaison della presentatrice di “All Together Now” con Giovanni Angiolini, di professione medico ma con una passione per la televisione. L’uomo, infatti, è stato un ex concorrente del padre di tutti i reality, il “Grande Fratello”.

Gli haters più inferociti hanno criticato molto quest’avvenimento, adducendo il fatto che Angiolini fosse già una presenza concreta nella vita della Hunziker. Altri, invece, hanno disapprovato la rapidità con cui la presentatrice avrebbe voltato pagina.

Secondo il settimanale Oggi, però, la verità sarebbe ben altra. A quanto pare, infatti, il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbe già alla deriva da molto tempo, molto più di quanto possiate immaginare.

Sebbene la notizia sia stata diffusa solo a gennaio, la crisi sarebbe andata avanti da oltre un anno, costringendo la coppia a vivere da separati in casa. Tutto ciò farebbe vedere una prospettiva diversa gli avvenimenti successivi (fermo restando che ognuno ha i suoi tempi e il diritto di proseguire il proprio percorso come meglio ritiene opportuno, vip compresi).