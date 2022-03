Milly Carlucci ed il compenso per “Il Cantante mascherato”: svelate le cifre che la Rai sborsa per averla. Il cachet è incredibile

Milly Carlucci è sempre una garanzia e la Rai lo sa. Quando c’è lei sul piccolo schermo il pubblico risponde e anche bene. Ne è prova “Ballando con le stelle” che nonostante la longevità non conosce crisi, e segue anche il relativo nuovo format nelle mani della conduttrice, “Il Cantante mascherato”. Giusto alla terza edizione in Italia continua a vincere la sfida del venerdì sera.

Ormai siamo giunti alle battute finali. Il prossimo 1° aprile sarà la grande finale e vedremo chi si aggiudicherà la vittoria di questa edizione dopo Teo Mammuccari sotto la maschera di coniglio alla prima e Red Canzian sotto il pappagallo lo scorso anno.

Il pubblico non vede l’ora ma sapete quanto guadagna Milly Carlucci per “Il Cantante mascherato”? La cifra vi lascerà impietriti.

Milly Carlucci, cachet stellare per “Il Cantante mascherato”

Sappiamo che in tv le cifre sono sempre stellari, soprattutto per alcuni nomi di rilievo. Non fa eccezione Milly Carlucci, nome storico della Rai, vero cavallo di battaglia della rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Proprio lei ha portato al successo il format americano de “Il Cantante mascherato” potendo vantare il fatto che l’Italia sia stato il terzo Paese al mondo ad averlo prodotto. Uno show completo che mixa il talento ma anche la curiosità spingendo tutti ad investigare su chi possa esserci dietro ogni maschera.

Milly è bravissima, poi, a non far trapelare nulla anche quando viene incalzata dal pubblico o dai giurati in studio. Proprio su di lei in questi giorni si stanno rincorrendo su internet le indiscrezioni sul suo possibile cachet per la trasmissione.

Online si leggono cifre astronomiche. Si parla di 350 mila euro per le prime due stagioni con un incremento per quella ancora in corso.

La cifra del cachet di Milly Carlucci sarebbe stata fissata per 400 mila euro per la messa in onda de “Il Cantante mascherato” che è stato anche allungato visto il buon esito di pubblico. Un compenso veramente mostruoso e che per chi fa un lavoro “normale” mette i brividi. Sarà davvero così?

