“Mina Settembre”, la grande attrice lascia la serie nella seconda stagione: abbandono clamoroso

Le riprese per la seconda stagione di “Mina Settembre” sono in corso. Nella serie che ha come protagonista Serena Rossi, qualcosa è cambiato: un abbandono clamoroso ha lasciato i fan spiazzati.

Dopo il successo della prima stagione, “Mina Settembre” torna con la seconda stagione. Riprese in corso, i fan della fiction che ha come protagonista Serena Rossi, non stanno più nella pelle nello scoprire come si articolerà il nuovo capitolo della storia, tratta dai romanzi dello scrittorie, sceneggiatore e drammaturgo napoletano, Maurizio De Giovanni.

Al centro della narrazione l’assistente sociale Gelsomina Settembre, sopranominata Mina, attiva in un consultorio familiare, situato a Napoli, dove cerca di aiutare ogni giorno persone in difficoltà: grazie al suo coraggio contribuisce a migliorarne la situazione. Interpretata da Serena Rossi, la protagonista si trova al centro di complicate vicende nonché coinvolta in intrighi amorosi.

Targata Rai, la serie ha avuto un grande successo raggiungendo nella prima stagione, trasmessa nel gennaio 2021, ascolti da record. Per la gioia dei fan torna con il secondo capitolo, anche se sembra che mancherà un volto molto amato.

“Mina Settembre”: l’addio inaspettato manda in tilt

Oltre alla storia suggestiva, frutto del genio creativo di De Giovanni, il successo di “Mina Settembre” è legato all’incredibile cast della serie.

Accanto a quelle Serena Rossi, nei panni di protagonista, magistrali le interpretazione dei talentuosi Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno nonché di Marina Canfalone. Quest’ultima ha ricoperto il ruolo della madre di Mina riuscendo con la sua brava ad ammorbidire l’austerità del personaggio, rendendolo molto amato agli occhi del pubblico.

Tuttavia l’attrice napoletana ha rilevato come la sua presenza nella seconda stagione sia in bilico, lasciando i fan spiazzati. Un grande abbandono che lascerà un vuoto nella serie.

Tuttavia a sollevare gli animi una notizia che questa volta vede invece l’ingresso di un nuovo personaggio: si tratta della zia di Mina, interpretata dalla storica attrice napoletana Marisa Laurito, 70 anni, nota per la sua carriera dagli innumerevoli successi e per il suo talento incredibile.