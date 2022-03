Tamponamento a catena in tangenziale: morta giovane donna, tre feriti

In un tamponamento a catena, questa mattina sulla tangenziale a Padova, una giovane donna è morta e tre persone sono rimaste ferite.

Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite. È questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto stamane lungo la Tangenziale a Padova, nei pressi dello svincolo Salboro, frazione del capoluogo di provincia veneto.

Nel drammatico sinistro sono rimasti coinvolti cinque veicoli: due auto e tre mezzi pesanti. Ad avere la peggio una donna di 37 anni che era alla guida di una delle due vetture. I tre feriti, tra cui un ragazzo 23enne, sono stati trasportati in ospedale e nessuno di essi sarebbe in condizioni gravi.

Tamponamento a catena intorno alle 8:30 di questa mattina, lunedì 28 marzo, sulla Tangenziale a Padova, vicino lo svincolo per la frazione di Salboro.

Secondo le primissime informazioni, apprese dalla redazione de Il Gazzettino, cinque veicoli (due auto e tre mezzi pesanti) che viaggiavano tutti in direzione Nord, si sarebbero scontrati. Un impatto molto violento in seguito al quale una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite. A perdere la vita una 37enne padovana che viaggiava alla guida di una Renault Clio. I feriti sono un 56enne ed un 40enne, alla guida di due degli autoarticolati coinvolti, ed il conducente dell’altra vettura, un ragazzo di 23 anni. Illeso il conducente dell’altro mezzo pesante.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e diversi mezzi del Suem 118. Per la giovane donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo dopo lo scontro. I tre feriti, nessuno dei quali versa in gravi condizioni, scrive Il Gazzettino, sono stati trasportati in ospedale.

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia che ora stanno cercando di risalire alle cause del tamponamento. Inevitabili le ripercussioni sul traffico lungo la tangenziale, dove si sono registrate code e rallentamenti.