La pasta è la pasta, un pò come la mamma. I primi piatti della tradizione italiana sanno di amore, passione e tradizione. Oggi vogliamo proporti qualche variante davvero interessante.

C’è chi riesce a vivere senza pasta e chi non ne può fare a meno, se fai parte del team “pasta for ever” sei nel posto giusto. Oggi vogliamo consigliarti alcuni primi piatti che ti faranno leccare i baffi ma anche fare la scarpetta.

Lardellata. Se non l’avete mai assaggiata, dovete farlo, è spettacolare! Questi sono gli ingredienti che vi occorrono: 500 gr di pasta lunga (bucatini) – 500 gr di pomodorini ciliegino – 300 gr di lardo – 1 cipolla (meglio bianca) – 1 peperoncino – olio extravergine di oliva – sale – basilico – pepe nero – pecorino.

Mentre l’acqua bolle, in una padella antiaderente mettete un pò d’olio d’oliva e la cipolla, fate rosolare ed aggiungete il peperoncino. Successivamente aggiungete il lardo sminuzzato tipo crema (con la mezzaluna), fate cuocere per qualche minuto a fuoco basso. Aggiungete il pomodoro, sale ed un pizzico di zucchero. Fate cuocere per 10 minuti. Calate la pasta, scolatela al dente e mantecate con una pioggia di pecorini, guarnite con il basilico.

Ma non finisce qui, per voi altre prelibatezze

Non ti andrebbe uno spaghetto con vongole e crema di fave? Quello che ti occorre è: 500 gr di spaghetti – 1 kg di vongole – aglio – olio extravergine di oliva – peperoncino – cipolla – 500 gr di fave – pomodori secchi.

Mentre l’acqua bolle, in una padella metti dell’olio e la cipolla, fai soffriggere, aggiungi le fave sgusciate e copri con dell’acqua calda. Fai cuocere per circa 20 min. Dopodiché frulla tutto aggiungendo dell’olio se serve. In un’altra padella metti aglio, peperoncino e olio, fai aprire le vongole. Sguscia le vongole e tienine solo alcune intere per guarnire. Scola la pasta al dente, mantecala la pasta nell’acqua delle vongole, aggiungi la crema di fave. Impiatta con qualche vongola e i pomodori tagliagliuzzati.

Infine ti proponiamo un classico intramontabile, pasta con tonno. Quello che ti occorre è: 500 gr di pasta (lunga-corta, come preferisci) – 250 gr di tonno (filetti) – 30 gr di capperi – 200 gr olive taggiasche – basilico – porro – aglio – peperoncino.

Mentre l’acqua bolle, in una padella mettete una generosa quantità di olio e soffriggete l’aglio ed il porro, aggiungete i pomodori i capperi e le olive. Fate cuocere per pochi minuti. Aggiungete il peperoncino ed il tonno. Scolate l’acqua al dente, mantecate e guarnite con il basilico.