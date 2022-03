Sabrina Ferilli detta la moda primavera 2022: il suo look sporty chic è tutto da copiare. Eleganza surreale – FOTO

L’attrice negli ultimi post Instagram ha abbandonato pizzi, merletti e tacchi alti per sfoggiare invece look più comodi che dettano le prossime mode.

Chi l’ha detto che se ti chiami Sabrina Ferilli allora devi per forza indossare solo décolleté vertiginose, gonne svasate, tubini attillati e top scollati che mettono in risalto il seno?

L’attrice romana può permettersi ogni cosa voglia indossare con il fisico scolpito che si ritrova. Anche una tuta e delle sneakers, come spesso si ritrova a fare durante le sue scampagnate del weekend, oppure per rilassarsi a casa o per girare lungo il Tevere per fare due passi nella sua domenica mattina senza fretta e stress.

Vediamo come ha scelto di vestirsi ieri, il suo stile detta la moda di tutto il 2022.

Sabrina Ferilli incanta Roma e non solo, l’avete vista nel suo ultimo post?

“C’è chi sale, chi scende, e chi si ferma a pensare…”, scrive lei accanto alla foto che le è stata scattata ieri seduta nei gradini che scendono per costeggiare il Tevere. Si ferma prima della banchina e osserva il suo osservatore che la immortala in una frazione di secondo che diventa così eterno e indelebile.

Indossa un paio di jeans blu scuro che scoprono la caviglia, maglioncino di cotone leggero bianco, cappottino di panno con ampio collo a revers che le apre otticamente le spalle e per finire sneakers alte alla caviglia di un bellissimo colore rosa cipria.

Veste i brand 7 FOR ALL MANKIND e BIESSE ROMA come leggiamo nella caption del post e i tag usati per la loro promozione. Un look giovane e spensierato che ben si addice al suo animo camaleontico che tende a non essere mai uguale a se stesso.

“Bella come il sole…e le tue mise sono sempre al 🔝!!”, 😍”, “E chi fa foto senza tempo sulle scale lungo il Tevere ❤️”, “...e poi ci siamo noi che ci soffermiamo a rimirare la foto del tuo post…sei stupefacente ❤️”. 42mila like in pochissime ore dalla condivisione del post, non male per il lancio di un trend sporty chic che sarà dilagante ancora per moltissimi mesi in Italia.