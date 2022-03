Silvia Toffanin non ci crede: sta avvenendo davvero in studio e lei non sa come affrontare la cosa: imbarazzo totale

Silvia Toffanin continua a mietere successi con il suo “Verissimo”, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 che ormai conduce da anni e che quest’anno, per volontà del compagno e dell’azienda che dirige, è arrivato anche alla domenica. Doppietta per la compagna di Pier Silvio Berlusconi come grande ricompensa per il lavoro ben fatto negli anni.

Per molti la Toffanin potrebbe essere la degna erede di Maria De Filippi, proprio lei che riesce a mettere tutti a loro agio per un confronto dolce, di classe e che non mette in imbarazzo.

Non sempre però i suoi tentativi vanno a buon fine. Sabato, infatti, la conduttrice di “Verissimo” si è trovata molto in difficoltà in studio. Ecco cosa è successo.

Silvia Toffanin: faccia a faccia complicato

Silvia Toffanin sabato tra i tanti ospiti ha accolto in studio anche Nina Moric che mancava dalla tv da circa due anni. Un’intervista non come tutte le altre. Fin da subito la difficoltà, da parte di entrambe, è stata palese.

Le domande della conduttrice sono sempre state dolci e non invasive ma l’ex moglie di Fabrizio Corona è apparsa confusa. La sua difficoltà ad affrontare alcuni temi si è vista eccome. Per alcune cose non è voluta entrare nei dettagli e ha parlato solo di una “situazione familiare molto scomoda” precisando che con l’ex marito non ci sono rapporti.

Lo sguardo dell’ex modella ha mostrato tutte le sue fragilità e allora la Toffanin ha cercato di farla sfogare. “Nina, ma come stai veramente? Ti vedo provata. Sicura di star bene?” le ha chiesto. La risposta della Moric ha spiazzato completamente la conduttrice.

L’ospite si è mostrata molto infastidita dalle domande che lady Berlusconi le ha posto e così lei si è scusata. Ha puntualizzato che non era sua intenzione farle il terzo grado ma solo cercare di capire. La Moric dal canto suo ha specificato di non essere provata ma solo stanca precisando che ogni volta che torna in tv “arriva un nuovo bagaglio”.

Insomma un faccia a faccia per nulla facile per Silvia Toffanin del tutto spiazzata per la sua ospite di fronte alla quale non è riuscita a nascondere l’estrema difficoltà di condurre una classica intervista.

