Dopo una serie di rivolte innescatesi a partire dalla messa in onda di uno degli ultimi appuntamenti su Canale 5, Mediaset pubblica le sue conclusioni: risponde Sonia Bruganelli.

Grande scompiglio da parte dell’audience del quinto canale Mediaset a seguito dell’ultima puntata di “Avanti Un Altro“. Trasmessa in onda lo scorso mercoledì 23 marzo. Il quiz game, capitanato sin dai suoi esordi dal duo composto dal conduttore Paolo Bonolis e il maestro Luca Laurenti, ha dato vita in pochi istanti ad una tangibile polemica tra i suoi telespettatori. Adesso, ad accompagnare la risposta della rete, si aggiunge anche quella della produttrice, Sonia Bruganelli.

“Scuse ai telespettatori e a Paolo Bonolis per errore nel programma ‘Avanti Un Altro’“, recitava così nel suo titolo il comunicato ufficiale, pubblicato in queste ultime ore dalla rete Mediaset e riservato in primis allo showman romano. Eppure, tale presa di posizione, potrebbe non essersi rivelata sufficiente a disinnescare i malumori. Dopo la ferma reazione, in diretta Instagram, dello stesso conduttore, anche la successiva risposta della moglie, nonché ex opinionista del “Grande Fratello Vip”, non si farà attendere.

Mediaset, grande mortificazione per l’accaduto: arriva il messaggio tanto atteso

“La puntata di questa sera è stata registrata due anni fa“, interviene la Bruganelli sottolineando ancora una volta le dinamiche di quanto accaduto. Trovandosi inaspettatamente a confrontarsi con alcuni ancora resistenti scetticismi del pubblico. A dar prova di quanto detto dalla produttrice sarà però anche la verificata assenza di misure di sicurezza, indette per via della pandemia, durante il recente l’appuntamento televisivo.

“Paolo Bonolis si dissocia, comunque, da ciò che è stato lasciato andare in onda. E che ha disturbato tutti quanti, noi compresi“. E’ questa la chiara presa di posizione, condivisa da Sonia Bruganelli, in uno dei commenti al post ufficiale apparso ora anche su Twitter. Uno schieramento, dunque, in assoluta difesa del conduttore.

Quella di Bonolis, difatti, come specificherà la stessa rete: è stata “una frase rivolta a un concorrente ucraino, che voleva essere scherzosa“. Ma, ovviamente, “ascoltata in queste ore” non ha potuto fare a meno di appare come letteralmente “imbarazzante e fuori luogo“. Mediaset, dunque: “si scusa: abbiamo sbagliato e siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire“.

Insomma, che altro aggiungere? “Tutto bene quel che finisce bene“, suggerirà sul finale, con fare esaustivo e distensivo, uno dei molteplici fan del celebre showman.