Sophie Codegoni beccata a baciare un’altra: la FOTO fa il giro del web

Sophie Codegoni, la foto pubblicata su Instagram ha spiazzato tutti: il bacio con Soleil Sorge e la reazione del fidanzato Alessandro Basciano

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno formato la coppia più amata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra loro è cominciato tutto così, quando poco prima di entrare nella casa, Sophie disse su Instagram che nella casa avrebbe sicuramente litigato con Soleil perché non la vedeva molto vicina a lei per i loro caratteri diversi.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge, in effetti, hanno litigato molto all’interno della casa. All’inizio non andavano proprio d’accordo, infatti più volte hanno avuto degli scontri piuttosto accesi. Poi, all’improvviso, è successo qualcosa: hanno cominciato a capirsi, a starsi vicine nei momenti difficili, e gradualmente si sono avvicinate l’una all’altra.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni si baciano: la reazione di Alessandro Basciano

Sophie e Soleil, ad oggi, sono amiche per la pelle. Da quando sono uscite dalla casa, hanno passato moltissimo tempo insieme e spesso si ritrovano ad uscire proprio con i loro rispettivi amici.

Qualche giorno fa, le due hanno trascorso una serata insieme, anche in compagnia di Alessandro Basciano. Attuale fidanzato di Sophie, conosciuto all’interno della casa lo scorso dicembre. Dato che sui social sono in molti a volere la coppia Soleil e Sophie, le due influencer hanno deciso di accontentare i loro fans pubblicando una foto in cui si baciano. Alle loro spalle c’è Alessandro che le osserva a dir poco divertito.

Ovviamente, la foto è diventata virale nel giro di pochissimi minuti. A distanza di giorni, si parla ancora di questo bacio che si sono scambiate le due influencer nel tempo di uno scatto.