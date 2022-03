“Storie italiane” ha aperto la settimana con una nuova puntata, nella diretta di questo lunedì è accaduto l’impensabile

Eleonora Daniele è tornata in studio con una nuova e imperdibile puntata di “Storie italiane” dove si è ritrovata a fermare una situazione ambigua che ha incuriosito gli ospiti e il pubblico.

La conduttrice ha voluto soffermare l’attenzione nei confronti di un caso molto importante: lo scandalo all’ospedale di Castellamare di Stabia dove si sono verificate delle scene indecenti tra due sanitari del pronto soccorso e i video sono diventati virali.

L’inviato Vittorio Introcaso si trovava sul posto quando è accaduto un fatto che ha lasciato tutti senza parole.

"Storie italiane", mai successo in diretta: Eleonora Daniele è sorpresa

L’inviato in collegamento era insieme ad Antonio Cascone, ex dipendente ospedaliero che attualmente fa parte del sindacato. Il giornalista ha dato la parola all’ex sanitario che ha spiegato quale sia l’aspetto più preoccupante della situazione all’interno dell’ospedale di Castellammare di Stabia. L’uomo è preoccupato che l’evento possa portare l’opinione pubblica a pensare ad una considerazione sbagliata per l’intera categoria.

Nel corso del servizio, però, qualcosa è andato storto tanto che la conduttrice è stata costretta ad intervenire. Mentre l’inviato era intento ad intervistare i sanitari sul posto, un camion più volte è passato ed ha suonato il clacson così da rovinare l’audio della diretta.

“Sposta l’audio – ha chiesto la Daniele – che era successo? Era una maniera carina per dirti che ti dovevi spostare?” Ha continuato la presentatrice, ironizzando su quanto è accaduto in diretta.

Il giornalista si è giustificato spiegando che nel posto in cui si trovava c’è molta confusione e non riusciva a capire le domande della conduttrice.

Sono ancora tanti gli interrogativi e i misteri che si aggirano intorno a questa vicenda, “Storie italiane” continuerà a dedicarsi all’indagine. Intanto i video delle scene girate in ospedale sono diventati virali e tutti sono venuti a conoscenza di quello che è successo in ospedale di Castellammare di Stabia.

