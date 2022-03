Un pilota di 34 anni è morto dopo essere stato colto da un malore poco prima di prendere parte ad una gara di go kart sul circuito di Castellammare del Golfo (Trapani).

Ha accusato un malore e si è accasciato al suolo mentre attendeva di partecipare ad una gara di karting. Questo il tragico destino di un pilota di 34 anni deceduto ieri in provincia di Trapani.

Il 34enne, che si trovava a bordo pista sul circuito di Castellammare del Golfo per un trofeo regionale, è stato subito soccorso dallo staff sanitario e trasportato d’urgenza in ospedale. Qui i medici non hanno potuto far nulla per strapparlo alla morte. In segno di lutto la competizione, di cui il pilota era anche organizzatore, è stata annullata.

Trapani, si accascia prima di partecipare ad una gara di go kart: pilota stroncato da un malore

Dramma nel pomeriggio di ieri, domenica 27 marzo, a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, dove un pilota di kart è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore.

A perdere la vita Emilio De Luca, imprenditore 34enne di Alcamo e grande appassionato di karting. Secondo quanto riporta il quotidiano locale La Sicilia, De Luca si trovava a bordo pista e stava per prendere parte ad un trofeo regionale, di cui era anche organizzatore. Il 34enne, però, si è sentito male ed è crollato al suolo privo di sensi.

I soccorsi già presenti sul circuito hanno provato a rianimarlo utilizzando anche un defibrillatore. L’equipe medica ha poi trasportato d’urgenza De Luca presso l’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, dove è arrivato in condizioni critiche. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo da parte dei medici che, poco dopo il ricovero, ne hanno dichiarato il decesso.

La morte del pilota ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale. Il sindaco Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, attraverso una nota, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la famiglia del 34enne. Il trofeo di cui De Luca era anche organizzatore è stato prima sospeso e successivamente annullato.