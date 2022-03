Scontro frontale tra tir ed auto: morto ragazzo di 24 anni

La scorsa notte, un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente sulla strada provinciale 38 a San Bonifacio, comune in provincia di Verona. Inutili i soccorsi.

Aveva solo 24 anni il ragazzo di origini marocchine deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte, tra domenica 27 e lunedì 28 marzo, sulla provinciale 38 in località Offia a San Bonifacio, comune in provincia di Verona.

Il giovane, di cui non si conosce ancora l’identità, stando alle prime informazioni, come riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere del Veneto, stava percorrendo la provinciale alla guida della sua auto. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vettura si è scontrata frontalmente con un tir condotto da un uomo, di cui non sono state rese note le generalità. Dopo il violento impatto, l’auto è finita sotto la cabina del mezzo pesante.

In pochi minuti, sul luogo del sinistro sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I vigili del fuoco hanno subito avviato le operazioni per estrarre dall’abitacolo il 24enne che è stato poi affidato allo staff sanitario. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Illeso, scrive Il Corriere del Veneto, l’uomo alla guida del tir.

Oltre ai soccorritori, sono sopraggiunti anche i carabinieri della stazione di Monteforte che hanno condotto i rilievi di legge, utili a ricostruire la dinamica del drammatico scontro. Al vaglio dei militari dell’Arma anche eventuali responsabilità.