Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 5:00 in via dei Castani, a Centocelle, quartiere a est della capitale: morto il conducente della vettura.

Un violento incidente ha svegliato i residenti in via dei Castani, Centocelle, a est della capitale. L’esplosione è deflagrata intorno alle ore 5:00 di mattina e ha coinvolto la linea notturna del bus N5 e una vettura Volkswagen Scirocco. L’impatto è avvenuto al civico 169, all’incrocio che affaccia sul Burger King e il fioraio della lunga via di quartiere. Prima un forte rumore, poi la deflagrazione. Spaventati, sui social network molti residenti hanno immediatamente domandato cosa fosse accaduto. Sul gruppo Centocelle la verità è arrivata dopo pochi minuti. L’autista del bus ha riportato escoriazioni mentre l’automobilista è morto all’interno dell’abitacolo. A seguire il video.

Incidente con incendio a Centocelle: un morto

Secondo la ricostruzione riportate Roma Today, lo schianto è avvenuto intorno alle ore 4:30/5:00 tra il bus N5, e una Volkswagen Scirocco: l’auto, proveniente da via dei Faggi e diretta verso Tor de Schiavi, ha impattato violentemente contro la parte posteriore del mezzo pubblico notturno. Immediato l’incendio che, in breve tempo, divampò lungo l’intera estensione dell’autoubus. A prendere fuoco anche la vettura. In un video pubblicato da un testimone e membro del gruppo di quartiere si sente: “Ho sentito un rumore fortissimo fortissimo, come un’esplosione.” Oltre ai due veicoli incidentati, altre sette vetture parcheggiate sono state danneggiate e spinte le une contro le altre.

Immediato l’intervento dei vigili del fuco insieme alle squadre dei carabinieri e degli investigatori. Nella tragedia avvenuta di fronte al punto di ristoro Burger King, ora con le vetrate distrutte, tra incendio ed effetto domino sugli altri veicoli, il violento impatto ha provocato la morte dell’automobilista della vettura. Domate le fiamme, i soccorsi hanno rinvenuto la salma della vittima, non ancora identificata, all’intero dell’abitacolo. Gli ultimi aggiornamenti sull’indagine identificativa rivelano che nell’abitazione del proprietario della Volkswagen incidentata, l’intestatario non è più rincasato. Si attendono ulteriori conferme dall’esame autoptico per appurare con certezza l’identità della vittima.

Numerosi disagi con corse saltate e bus deviati. Alle ore 15:00 il tratto a metà della lunga via dei Castani è stato riaperto.

