Una rivelazione inedita sulla forte connessione che lega Alessia Marcuzzi al marito incuriosisce i fan della conduttrice.

La conduttrice e showgirl romana, Alessia Marcuzzi, era già riuscita ad attirare gli sguardi del pubblico su di sé grazie alla pubblicazione in rete dei suoi nuovi outfit della stagione primaverile. Dopo aver giocosamente, quanto divinamente, indossato gli abiti da “ragazzina“, presso i gradini della Galleria Nazionale della Capitale, ha poi deciso di cedere a una più che romantica rivelazione.

In ottima forma e vivente testimonial di una piacevole ondata di freschezza, la nata sotto il segno dello Scorpione ha esordito sul piccolo schermo durante i primissimi anni ’90, per divenire una delle protagoniste più amante della televisione italiana sino ai giorni nostri. La conduttrice ha guidato moltissime trasmissioni di alta risonanza, specialmente per la rete Mediaset. Fra queste “Festival Bar” “Le Iene“, “Scherzi A Parte” nel 2005, e la sua più recente avventura con l’edizione di “Temptation Island“.

Alessia Marcuzzi, la verità dietro al rapporto con il marito: “è stato l’unico che ci è riuscito”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Io non ho più parole” Federica Nargi rivela il suo grande desiderio: la FOTO della verità

L’ex modella ed il noto produttore televisivo, attualmente alle redini della casa di produzione “Buddy Film”, Paolo Calabresi Marconi, sono sorvolati a nozze nel 2014. A distanza di otto anni la loro relazione sembra procedere a gonfie vele.

Eppure, la stessa Alessia, ha voluto sottolineare in queste ore, grazie ad una recente intervista, quale sia stato l’elemento primordiale che avrebbe consolidato le basi del loro travolgente feeling sin dagli albori della loro storia d’amore.

Dopo aver coronato il loro amore nel cuore di Londra, i due sposi hanno deciso di progettare la loro vita nella città natale di Alessia, in cui entrambi conducono stili di vita che li accomunano. Stando alle parole della conduttrice, la prerogativa fondamentale che avrebbe favorito la loro unione sarebbe stata “una consapevolezza diversa“.

L’imprenditrice quarantanovenne spiega, infatti, di aver affrontato sin dall’inizio il rapporto con il produttore con serenità grazie ad una maturità più evidente, rispetto ad esempio al suo passato con Simone Inzaghi. Una sicurezza di sé riscontrabile dunque, ad oggi, da entrambi i fronti. Proprio la sicurezza sarebbe stata un’altra caratteristica principale in grado di suscitare l’attenzione della conduttrice verso l’attuale marito. “Questo mi ha attratto sin da subito“, ha spiegato Alessia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alex Belli attacca il suo amico del “GF Vip”. La lite avviene pubblicamente

Ed a ciò si aggiungerebbe anche la complicità che nasce, secondo il suo parere, dall’elevata capacità di ascolto di Marconi. Riguardo ai suoi bisogni quanto ai suoi stati d’animo. La showgirl concluderà infine citando, per l’occasione, una celebre frase del “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry. “Mi ha addomesticata: è stato l’unico che ci è riuscito“.