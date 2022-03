Alex Belli attacca il suo amico del “GF Vip”. La lite avviene pubblicamente

Il GF Vip 6 non finirà mai: infatti, a distanza di settimana dalla finale, Alex Belli e Davide Silvestri sono tornati a litigare sui social

Sono trascorse solo poche settimane dalla fine dell’ultima edizione condotta dal Grande Fratello Vip, dove abbiamo visto trionfare Jessica Selassie. Nonostante questo, però, questa è stata senza ombra di dubbio l’edizione di Alex Belli e Soleil Sorge. I due, che sono diventati amici a settembre, hanno intrattenuto il pubblico con un triangolo amoroso.

Alex, infatti, è sposato con Delia Duran e sua moglie non è stata molto felice di vederlo avvicinarsi in questo modo ad un’altra donna. Per mesi non si è parlato d’altro, e i concorrenti sono arrivati al punto di detestare il momento della puntata, perché puntualmente questo era il loro unico argomento di conversazione nella casa.

Alex Belli contro Davide Silvestri: scoppia la lite contro gli ex concorrenti del GF Vip 6

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>“Ho capito che dovevo salvarlo”, Carlo Conti e la drammatica confessione che fa sbarrare gli occhi

Davide non ha mai nascosto la sua insofferenza verso tutta questa situazione nata all’interno del programma, molte volte ha rivelato di voler lasciare la casa per questo motivo. E, uscito dal reality, non ha di certo cambiato idea. Alex, che aveva provato più volte a chiarire con lui, ha deciso di gettare la spugna e ha risposto alle accuse con un post su Instagram: “Ma è mai possibile che non avete nessun argomento se non sparlare di me? Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana!”.

Dunque, sembra proprio che Alex e Davide siano finiti oramai ai ferri corti e nessuno dei due sembra intenzionato a recuperare quell’amicizia che stava nascendo all’interno del programma durante lo scorso autunno, quando loro due insieme a Soleil erano come una cosa sola e passavano giornate intere a farsi scherzi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Belen Rodriguez: l’ultimo “sgarro” nei confronti di Antonino Spinalbese. Come l’avrà presa l’ex compagno della showgirl argentina? – VIDEO

Oramai questo rapporto sembra essersi definitivamente congelato: i fans non ne saranno felici, ma in ogni caso è meglio essere sempre onesti e non portare avanti situazioni finte.