La bellissima ex modella italiana Eleonora Pedron è tornata a far parlare di sé con un nuovo post da serie A: che spettacolo!

Eleonora è una vera e propria bomba ad orologeria: l’ultima foto, postata sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha fatto esplodere il web intero!

Nell’immagine la meravigliosa conduttrice televisiva viene immortalata a tre quarti, con indosso un coordinato arancione composto da canottiera e shorts: il completino presenta dei pantaloncini striminziti, con dei fori sui lati.

Una cosa è certa: la bellezza magnetica di Miss Italia 2002 tiene tutti incollati allo schermo!

Nello scatto la Pedron posa in piedi, con il lato B appoggiato al muro, le mani dietro ai fianchi, la schiena in avanti, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera e la bocca socchiusa: resisterle è impossibile!

Vediamo insieme il post tanto chiacchierato sui social…

Eleonora Pedron è la bellezza in persona: la FOTO ha compiuto una strage di cuori in tutta Italia

I post della bella influencer sono come una droga per i seguaci: non ne possono più fare a meno!

I capelli di Eleonora sono sciolti e mossi, l’espressione del viso è piuttosto provocante e sensuale ed il make-up è super luminoso: il trucco comprende degli occhi ben sfumati, una base viso impeccabile e delle labbra nude.

Il post è stato sommerso da una valanga di mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Che bambola“; “Per me è una delle donne più belle d’Italia”; “Semplicemente bellissima, complimenti principessa” oppure “La pura bellezza affascina e fa battere il cuore”.

Non c’è alcun dubbio: la Pedron sa sempre come rendere felici i suoi fan!

La popolarità della magnifica presentatrice televisiva cresce ogni giorno a vista d’occhio: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 446.000 followers.