Caserta, precipita dal balcone di casa: donna di 77 anni muore dopo un volo di circa sei metri

Dramma la scorsa notte, tra lunedì 28 e martedì 29 marzo, a Caserta. Una donna è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua casa, sita in via Roma, in pieno centro storico.

Per cause ancora da accertare, riporta la redazione locale di Edizione Caserta, la donna, Maria Leonarda Chessa di 77 anni, è caduta dal secondo piano dello stabile finendo al suolo. Un volo di circa sei metri che non le ha lasciato scampo.

Alcuni residenti della zona hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze e presso l’abitazione è arrivata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. I sanitari hanno provato a rianimare l’anziana, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: alla fine hanno constatato il decesso.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri del capoluogo di provincia campano che hanno provveduto agli accertamenti per chiarire i contorni della tragedia. Non è chiaro, difatti, se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo.

Da quanto emerso sino ad ora, scrivono i colleghi di Edizione Caserta, la 77enne, che in passato aveva abitato a San Nicola la Strada, era affetta da un problema di salute. Sotto choc i residenti del quartiere di Caserta.