Chanel Totti furiosa nel video pubblicato su TikTok: questa volta Ilary e Francesco non c’entrano nulla…

La piattaforma social che Chanel Totti sembra preferire è senza dubbio quella di TikTok. La figlia di Ilary e Francesco, prossima al compimento dei 15 anni, sembra già una vera e propria star del web, con oltre 76mila followers che la seguono su Instagram e quasi 90mila su TikTok.

Negli ultimi tempi, Chanel è salita alla ribalta per via della presunta crisi tra il “pupone” e la bella conduttrice. Come i fan hanno avuto modo di constatare, in realtà, in queste settimane la vita della 14enne è proseguita senza alcun apparente intoppo.

Questo fino alla giornata di ieri, quando su TikTok è apparso un video che ha immediatamente scatenato le reazioni dei fan. Chanel, per la prima volta, appariva davvero furiosa e non ha fatto nulla per nasconderlo.

Chanel Totti furiosa sui social: questa volta Ilary e Francesco non c’entrano

Chanel Totti sembra abbia gestito alla perfezione le malelingue che si sono abbattute sulla sua famiglia negli ultimi tempi. La figlia di Ilary e Francesco, che ha continuato a palesarsi attraverso le pagine social, non si è mai schierata nell’apparente duello tra i genitori, segno che la crisi fosse semplicemente il frutto di un fraintendimento da parte dei media.

Nel video pubblicato ieri su TikTok, tuttavia, l’atteggiamento di Chanel è apparso ben diverso rispetto al solito. La 14enne, che si trovava in macchina assieme ad un’amica, ha intonato il singolo “Tu si o cess” di Gianluca Manzieri, dando l’impressione di voler indirizzare il ritornello ad una persona in particolare.

Che la figlia di Ilary abbia voluto pareggiare i conti con qualche sua rivale? Di certo, stando alla testimonianza della clip, lo stato d’animo della 14enne era molto diverso rispetto a quello palesato nelle precedenti pubblicazioni.

Con ogni probabilità, Chanel ha voluto utilizzare i social per far arrivare un messaggio diretto e lampante a qualcuno di sua conoscenza – un coetaneo o una coetanea, queste le ipotesi più probabili -. Per una volta, i suoi genitori non c’entrerebbero nulla.