Damiano dei Maneskin in versione inedita: ecco cosa fa il cantante della band amata in tutto il mondo. I fan pazzi di lui

Giovane, bello, bravo e osannato dalle donne di mezzo mondo. Damiano David, il cantante dei Maneskin, sta vivendo insieme a tutta la sua band il periodo più bello della sua vita a livello professionale. Da un anno a questa parte, dopo la vittoria a Sanremo, la band romana è esplosa, è arrivata prima sul tetto d’Europa vincendo l’Eurovision e poi ha conquistato il mondo.

Anticonformista, mai banale e a tratti provocatorio, Damiano sa il fatto suo. Insieme ai suoi amici ha avuto il merito di aver riportato sul palco e al centro della musica mondiale il rock. A breve i Maneskin partiranno con il loro tour mondiale ed i fan non ci stanno più nella pelle. Proprio il cantante si prepara ai concerti in un modo tutto suo, chi lo avrebbe mai detto.

Damiano dei Maneskin in versione inedita: le FOTO

Giorni di felicità quelli trascorsi da Damiano dei Maneskin che lo “accompagnano” verso il tour mondiale. È proprio lui a dirlo tramite il suo profilo social ed una serie di scatti che lo mostrano in una versione inedita.

Come si tiene in forma il cantante? Non in palestra e con un allenamento intensivo standard come qualcuno potrebbe immaginare, ma con il basket. È proprio lui che ci regala un fotogramma mentre si allena con un abbigliamento che certo non passa inosservato.

Come quando arriva sul palco, anche in campo Damiano ha un modo di vestire tutto suo. Total black firmato Gucci per un completo pantaloncino e giacchetto di pelle con le borchie. Scarponi alti fino alla caviglia e gambe scoperte.

Così si mostra l’artista romano, di schiena, mentre è pronto a fare canestro con il pallone. Uno scatto estemporaneo che lo vede in una versione mai esplorata prima e che qualche scatto più avanti arricchisce mostrandosi a dorso nudo con lo stesso pantaloncino dell’allenamento e gli scarponi.

Tutti i fan sono pazzi di lui e come sempre lo riempiono di messaggi e commenti sotto al post. Tantissimi i messaggi da ogni parte del mondo e così Damiano colpisce ancora.