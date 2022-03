Un dettaglio all’interno di un ultimo scatto che ritrae Fedez, in diretta dall’ospedale, attira l’attenzione degli utenti in rete.

La permanenza di Fedez presso la struttura ospedaliera del San Raffaele di Milano continua dopo la lunga operazione al pancreas. Il suo ultimo post, condiviso su Instagram meno di quarantotto ore fa dall’artista canoro e showman, aveva già toccato fortemente la sensibilità di moltissimi fan in rete. Ora un altro scatto inedito sposta l’attenzione su un particolare della sua convalescenza.

L’affetto del pubblico, dei suoi colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo e della stessa Chiara Ferragni, quanto delle due meravigliose mascotte, Leone e Vittoria, si è dimostrato a pieno titolo in questi giorni. Dopo aver rivelato i segni dell’operazione, e con coraggio anche alcuni momenti salienti di questo suo “nuovo percorso“, il rapper è stato poi immortalato durante una breve pausa dai trattamenti dell’équipe medica.

Fedez dall’ospedale: colazione dei campioni? la FOTO non passa inosservata

Lo scatto ritrae l’artista trentaduenne nel mentre di una colazione in ospedale. Un caffè, qualche biscotto, un sorriso accennato e un po’ di stanchezza. Ma in tal caso l’umore, per il celebre cantante di “Disumano”, si accinge a restare alto anche di fronte alle intemperie.

Per facilitare la ripresa del conduttore del nuovo appuntamento con “Lol – Chi Ride E’ Fuori”, i medici hanno optato per far indossare a Fedez una cintura post operatoria. Una sofisticata panciera che possa facilitare i suoi movimenti e favorire la guarigione della parte sottoposta a intervento.

L’attenzione dei suoi fan si sarebbe, infatti, concentrata sin da subito su questo dettaglio apparso nell’istantanea. “Good morning from the hospital too“, sarà questa la didascalia che si prometterà di accompagnare l’immagine dell’artista. Dopo l’asportazione del raro tumore neuroendocrino, il peggio sembra essere fortunatamente passato. Ora si resta in fervente attesa del suo rientro a casa.

Quello di oggi si è, dunque, rivelato un “ottimo inizio giornata” anche dalla stanza del San Raffaele. Così testimonia lo stesso Fedez, con tanto di pollice verso l’alto e sguardo rassicurante, generando per la gioia di tutti essendo ad ora “in fase di ripresa“.

“Forza Fedez“, aggiungerà infine uno dei suoi ammiratori grazie alla pubblicazione di un successivo commento su Instagram, “sulla cicatrice farai un tattoo con la scritta ‘vita’“.