Irama festeggia un nuovo traguardo: “Mi sto avvicinando sempre di più…”

Irama celebra un altro grande traguardo raggiunto con il suo ultimo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Un periodo particolarmente ricco di soddisfazioni per Irama che festeggia ora un altro importante traguardo. Lo fa dopo il successo di “Ovunque Sarai“, brano presentato sul palco del Festival di Sanremo e certificato disco di platino, consegnatogli da Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici. L’artista è tornato sul palco del talent come ospite esibendosi con il brano sanremese seguito da “5 Gocce“, canzone tratta dal nuovo disco.

Lo scorso 25 febbraio è uscito il suo terzo album, “Il giorno in cui ho smesso di pensare“, in cui è possibile immergersi in ritmi e sonorità differenti. Irama spazia dall’urban al latin pop, lasciandosi influenzare da una varietà di mondi e utilizzando ancora una volta la musica anche come mezzo per esprimere le proprie emozioni e riflessioni.

La felicità di Irama: “C’è un piano più grande per ognuno di noi”

A un mese dall’uscita del nuovo progetto discografico Irama ha modo di festeggiare un primo traguardo: “Il giorno in cui ho smesso di pensare” è stato certificato disco d’oro. Il riscontro dimostrato dal pubblico non ha fatto altro che confermare quanto l’artista sia apprezzato e come i fan non aspettassero altro che ascoltare nuova musica.

LEGGI ANCHE -> Emma Marrone non riesce proprio a trattenersi: “Sì, è decisamente foxxuto”

“Questo è un altro traguardo da festeggiare insieme alla mia famiglia. Grazie per sostenermi sempre“, scrive Irama nel post celebrativo. “C’è un piano più grande per ognuno di noi e sento che mi sto avvicinando sempre di più“, sottolinea prima di dare appuntamento ai suoi concerti.

“Sono pronto a restituirvi l’energia che mi date” -dichiara- “ci vediamo in tour“. Tour che prenderà il via il 24 aprile a Mantova con la data zero e proseguirà a Roma e Napoli, per concludersi a Milano con un concerto sold out al Mediolanum Forum di Assago.

LEGGI ANCHE -> Maneskin, Damiano David si prepara così al tour: chi lo avrebbe detto

Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria Irama torna a esibirsi davanti al suo pubblico. Sarà l’occasione per portare sul palco i nuovi brani tratti da “Il giorno in cui ho smesso di pensare“, ma non solo. I fan potranno emozionarsi e scatenarsi anche sulle hit di maggior successo rilasciate dall’artista negli ultimi anni.