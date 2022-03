Letizia di Spagna ha stupito tutti mostrandosi in una veste inaspettata insieme al marito, il Re Felipe. La coppia prende una scelta che lascia senza parole.

Sempre impeccabile, considerata un’icona di stile, Letizia di Spagna è conosciuta per la sua eleganza senza tempo. 49 anni, dal passato da giornalista, è entrata nella famiglia reale dei Borbone sposando nel 2004 il Re Felipe.

Regina consorte, affianca il marito in ogni appuntamento ufficiale mostrandosi sempre impeccabile. I suoi look catalizzano l’attenzione mediatica in ogni occasione: dopo il ritorno del Re alla sua agenda, a seguito della guarigione dal Covid, la Ortiz ha stupito molto con le sue scelte di stile.

Dalla camicia, richiamo al costume ucraino, simbolo di vicinanza nei confronti del paese afflitto dalla guerra, a un abito rosa acceso in linea con le tendenze del momento, una nuova decisione ha lasciato senza fiato. La moglie di Felipe si è mostrata in una versione inaspettata, vestendo panni inusuali: una scelta presa anche dal marito che ha spiazzato tutti.

Letizia di Spagna sorprende con Felipe: panni inaspettati

Dopo la partecipazione alla Fashion Week di Madrid e all’evento presso la Croce Rossa del paese, attiva nell’accoglimento dei profughi ucraini, Letizia di Spagna torna a stupire.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Resta dentro” Beyoncé è la vera vincitrice agli Oscar, le FOTO inedite rivelano il perché

La reale è volata alle Canarie con Felipe in occasione di una manifestazione legata alla Giornata Mondiale delle malattie rare in cui la coppia si è mostrata molto elegante. In particolare l’ex giornalista ha scelto un look su toni del rosa e del nero. Tuttavia di seguito la Ortiz e Felipe si sono allontanati dai riflettori, ritagliandosi attimi spensierati e dicendo addio agli abiti eleganti.

La coppia si è dedicata un momento tutto per se: vestiti i panni di turisti, si sono mostrati in una versione molto casual indossando entrambi i jeans.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Quanta adrenalina” Laura Pausini, affascinante per l’evento dell’anno: un dettaglio mette in risalto il suo lato migliore – FOTO

Rilassati e spensierati, i due hanno staccato la spina per poi tornare ai loro impegni reali. A breve partiranno alla volta dell’Inghilterra per prendere parte alle celebrazioni del primo anniversario dal decesso del Principe Filippo, avvenuto il 9 aprile 2021, a seguito dell’invito della Regina Elisabetta alla cerimonia ufficiale prevista il 31 marzo presso Westminster.