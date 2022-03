Piersilvio Berlusconi, grande novità in arrivo: i fan sono sotto shock!

Il noto imprenditore e dirigente d’azienda italiano Piersilvio Berlusconi, figlio del leader Silvio Berlusconi, annuncia una ventata di novità.

Piersilvio Berlusconi, azionista di Fininvest (la holding della famiglia Berlusconi che controlla il Gruppo Mediaset, di cui è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato), è super stimato dagli italiani per la sua brillante carriera imprenditoriale, costruita grazie alla sua personalità eccelsa e carismatica.

Della sua vita privata sappiamo che è sentimentalmente legato alla strepitosa conduttrice televisiva del programma “Verissimo” Silvia Toffanin: i due sono ancora insieme dopo tantissimi anni, nonostante le molteplici voci di corridoio insinuano che ci sia aria di crisi o di allontanamento.

La fantastica presentatrice, nel corso di un’intervista, ha dichiarato però di non volersi sposare, almeno per il momento: “Non vorrei mai pensare che chi mi sta vicino lo fa perché deve e non perché vuole”. E ancora: “Non mi servono le nozze per sentirmi amata”.

Piersilvio Berlusconi sgancia la bomba: la notizia è piaciuta molto al pubblico italiano…

Per quanto concerne la sfera lavorativa, Piersilvio Berlusconi ha portato una ventata di novità nel mondo della televisione italiana: si tratta di un nuovo programma, intitolato “Ultima Fermata“, che verrà condotto dalla nota Maria De Filippi.

Il format, nato dalla magnifica autrice televisiva e responsabile di redazione Raffaella Mennoia e dal famoso presentatore e autore televisivo, nonché scrittore italiano, Luca Zanforlin, si ispira molto a quello della trasmissione Temptation Island: le puntate, infatti, sono dedicate alle coppie con diversi problemi nella propria relazione.

Il dating show terminerà con “l’ultima fermata”, in cui, dopo svariate prove che testeranno il loro amore, le coppie dovranno decidere se rimanere insieme o separarsi: gli italiani hanno apprezzato moltissimo l’idea.

Non c’è alcun dubbio: il famoso imprenditore Piersilvio Berlusconi sa sempre come rendere felice e sorprendere il pubblico a casa.