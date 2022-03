Sabrina Salerno sa come combattere il tempo che passa: il suo nuovo VIDEO “Te bala” è già un tormentone estivo

La showgirl ha lanciato un nuovo tormentone, vi siete persi il suo nuovo video clip musicale? Migliaia di visualizzazioni in pochissime ore.

Cantante, showgirl e attrice italiana classe 1968 originaria di Genova ma da diversi anni naturalizzata trevigiana in quanto residente con il marito imprenditore ed il figlio Luca nella Marca dove possiede una bella villetta con giardino.

Una bellezza la sua che nonostante il passare degli anni è ancora più armoniosa e seducente che mai, tanto da avere sui social una cospicua e nutrita community di fedelissimi che la ammirano e venerano come una regina.

Sembra però che Sabrina Salerno abbia trovato il modo di fermare il tempo, ce lo ha confessato pochi giorni fa da tramite un nuovo video clip tutto da vedere (e ridere) che ha realizzato tramite la collaborazione di un noto influencer di zona. Lo vediamo?

Che ci fanno insieme Sabrina Salerno e Canal – il canal? “Te bala” è un successone!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Lui è Canal, giovane influencer veneto residente nelle colline di Conegliano, amatissimo in zona per i suoi video promozionali legati alla descrizione del territorio e le sue bellezze, tutto in un immancabile dialetto locale che lo fa apprezzare anche fuori regione.

Amico intimo con Sabrina, è riuscito a convincerla a ballare nel suo ultimo video musicale, ovvero “Te bala” il cui messaggio è incentrato sul tema del tempo che passa ma che non deve essere inteso come segno di debolezza personale.

La showgirl si è prestata al gioco e muovendosi seguendo le movenze del balletto ha dato sfogo di tutta la sua seducente femminilità in cui fondoschiena e décolleté sono esplosivi.

“…Il tempo che passa fa paura a tutti, anche a me 🤪 Oggi pomeriggio ho ballato a tempo ‘sul tempo che passa’ con il mio amico veneto @canalilcanal …ha inventato questo jingle per scherzarci su! Cosa dite? Chi è più pazzo tra i due? 😂”.

Ha scritto lei a corredo del post che ha ottenuto già migliaia di visualizzazioni e commenti estasiati dei follower increduli di fronte a tale esecuzione magistrale della cantante. Voi cosa ne pensate? Può diventare il nuovo tormentone dell’estate 2022?