Schianto mortale a Vivaro. Perdono la vita due giovani genitori

Terribile incidente avvenuto questa mattina sulla strada tra Vivaro e San Quirino. Hanno perso la vita i giovani Manuel e Chiara

E’ avvenuto questa mattina il terribile incidente che ha portato alla morte di due giovanissimi genitori. Manuel Cari, di 29 anni e Chiara Materassi, di 24 anni, lasciano cinque bambini.

Uno terribile schianto mortale quello che è avvenuto questa mattina in provincia di Pordenone, sulla strada provinciale 53 che collega Vivaro e San Quirino. L’impatto è avvenuto in prossimità del ponte sul torrente Cellina, lungo un tratto di strada rettilineo.

Frontale contro un camion. Due giovani genitori rimasti uccisi

Il 29enne Manuel Cari e la 24enne Chiara Materassi, residente a Fontanafredda, viaggiavano a bordo della loro auto percorrendo il rettilineo che collega Vivaro e San Quirino, quando si sono scontrati frontalmente contro un camion proveniente dalla direzione opposta. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. Una storia tragica, una famiglia distrutta, Manuel e Chiara erano infatti già genitori di ben 5 figli, che adesso dovranno affrontare l’enorme perdita. Sui sedili posteriori dell’auto sono stati ritrovati due seggiolini per bambini; inizialmente si pensava quindi che ci fossero anche due dei loro figli rimasti magari incastrati tra le lamiere, l’ipotesi è stata però esclusa dai Vigili del Fuoco dopo aver esaminato la scossa dell’auto.

Il conducente del camion è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in stato di choc, non sarebbe però in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Questi ultimi stanno ancora cercando di ricostruire l’intera dinamica dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano Manuel e Chiara, avrebbe sbandato andando così a schiantarsi frontalmente contro il mezzo pesante. L’impatto non ha lasciato scampo ai due, morti sul colpo. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato lo sbandamento dell’auto. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire i rilievi del caso.