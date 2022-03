Un’intera famiglia si getta dal balcone: 4 morti, 1 sopravvissuto

Una famiglia di nazionalità francese si è gettata da un balcone in Svizzera: 4 persone sono decedute. Sopravvissuto un 15enne.

Agghiacciante notizia dalla Svizzera, dove un’intera famiglia di nazionalità francese si è gettata dal balcone di un palazzo residenziale. A confermare la notizia è la testimonianza di Sonia, una cameriera dell’hotel ubicato di fronte allo stabile. “Ho sentito dei forti rumori. Pensavo fossero legati a qualche costruzione… poi mi sono voltata e ho visto i corpi di due donne stesi a terra.” I corpi a terra sono in totale 5: la tragedia si è consumata nella mattina di giovedì 24 marzo, intorno alle ore 7:00, nella spettacolare Montreux, nel Canton Vaud, comune svizzero affiacciato sulle rive del Lago di Ginevra.

Intera famiglia si getta dal settimo piano: 4 morti, 1 sopravvissuto

Il dramma è riportato nelle pagine dei principali media francesi. Stando a quanto si legge nelle fonti ufficiali, cinque membri della famiglia si sono lanciati dal balcone del 7° piano di un palazzo residenziale situato nel comune di Montreux in Svizzera. La denuncia è partita dalla segnalazione di un testimone che ha immediatamente allertato la polizia del Canton Vaud constatando la presenza a terra di 5 persone “in condizioni critiche a poche decise di metri dal casinò di Montreaux.” Le vittime sono due gemelle di 41 anni, il marito di una di loro, 40 anni, e la figlia della coppia, 8 anni.

Il quinto membro del nucleo familiare, un ragazzo di 15 anni è sopravvissuto all’impatto ed è attualmente ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Al momento cause e dinamiche della tragedia restano sconosciute. In merito, le autorità locali hanno annunciato l’avvio all’inchiesta per ulteriori accertamenti. La cittadina di circa 26000 abitanti è ancora scioccata per quanto accaduto lo scorso giovedì mattina. “Non ho dormito tutta la notte” – confessa un testimone citato da Cnews – “ero appena uscito dal balcone quando ho visto la scena. Pensavo fosse un incidente, poi ho visto i cadaveri cadere davanti ai miei occhi.”