Uomini e donne, una sorpresa dietro l’altra: cosa è successo nel corso di una puntata a ad uno dei corteggiatori? Era sotto effetto di alcool

“Uomini e donne” è uno dei programmi storici di Maria De Filippi che con il passare degli anni continua a conquistare una miriade di telespettatori appassionati.

Oggi vogliamo parlarvi di un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta riguardante il trono over. Il protagonista della vicenda è Manuel, corteggiatore della dama Stefania. A quanto pare l’ammiratore avrebbe voluto sorprendere la tronista, ma qualcosa è andato storto.

Uomini e donne, Manuel ubriaco in studio? La verità

Il 23 marzo, Manuel era in studio per corteggiare e approfondire la conoscenza con la dama Stefania. Poiché impacciato, il cavaliere ha chiesto aiuto a Luciano, chiedendo alla padrona di casa di nominarlo suo tutor.

Così Manuel si è messo in ginocchio davanti al suo amico per poi rotolarsi a terra, lasciando di stucco tutto il pubblico e in particolare Stefania che non deciso di fermare la conoscenza.

Sui social, la maggior parte ha pensato che il pretendente fosse ubriaco, visto il comportamento insolito e ambiguo avuto nel corso della puntata.

Altri, invece, hanno optato per un’altra opzione: il corteggiatore era piuttosto in imbarazzo ed ha preso la palla al balzo per divertirsi e cercare di essere più naturale possibile.

Ha provato la strada della simpatia e allegria, ma sembra che le aspettative fossero altre rispetto alla realtà dei fatti. Intanto il video della dichiarazione è diventato virale e sui social non si parla d’altro.

Dopo la puntata, nessuno degli autori o persone vicine al diretto interessato ha riportato ulteriori dettagli. Maria De Filippi ha continuato il suo lavoro, voltando pagina e ponendo l’attenzione su altre coppie e altri personaggi intenti a conoscersi e a cercare l’amore della propria vita.