Ursula Bennardo a Yeslife: “Maria De Filippi è una donna…”

Intervista esclusiva a Ursula Bennardo, ex corteggiatrice di "Uomini e donne" ed ex concorrente di "Temptation Island"

Ursula Bennardo è un’influencer che si è fatta conoscere dal mondo della televisione con la partecipazione a “Uomini e donne” dove ha incontrato Sossio Aruta, l’uomo della sua vita con il quale ha creato una famiglia unica.

Molto amante della tv e molto attiva sui social, è sempre alla ricerca di nuove esperienze e la sua curiosità la spinge oltre ogni limite. Noi di Yeslife abbiamo avuto l’occasione di farle qualche domanda.

L’esperienza a “Uomini e donne” ti ha cambiato la vita, come mai hai deciso di partecipare?

L’esperienza di “Uomini e donne” mi ha cambiato la vita sotto tanti aspetti soprattutto quello sentimentale. Ho deciso una notte guardando Instagram di inviare una mail e provare a partecipare per vivere una nuova esperienza, e perché no, trovare l’amore anche se ero molto scettica perché non sono di facile innamoramento. Ma ero in un periodo un po’ piatto della mia vita e per carattere ho sempre bisogno di nuovi stimoli.

È lì che hai incontrato Sossio, ti saresti mai aspettata di trovare l’amore della tua vita in una trasmissione televisiva?

La conoscenza con Sossio non pensavo sarebbe mai arrivata a dove siamo oggi. Pensavo si sarebbe limitata ad una conoscenza. Durante i primi mesi infatti non ci avrei scommesso un euro. La vivevo, stavo bene, volevo che lui continuasse a conoscere altre donne in totale libertà perché avevo bisogno di tanto tempo… pensavo sinceramente che non mi sarei innamorata.

Chi era Ursula prima del successo?

La Ursula che tutti conoscono anche adesso, identica: mamma, imprenditrice, responsabile ma anche pazzerella e ballerina.

Ursula e Sossio, una coppia criticata e giudicata da molti: cosa ti senti di dire al riguardo?

C’è gente che critica qualsiasi cosa a prescindere. Penso che tra noi non sia successo né più né meno ciò che accade in tutte le coppie all’inizio, quando ancora non c’è un sentimento forte ed una storia stabile. Solo che a noi è avvenuto sotto le telecamere, anzi al contrario non credo agli amori perfetti sin dall’inizio. Il vero amore lo si riconosce dopo le tempeste.

“Temptation Island”, la seconda esperienza in TV. Cosa c’è di reale in quei venti giorni nel villaggio?

E’ un reality assolutamente reale. Ovviamente non essendo un programma diretta h24 non emerge la persona ma solo ciò che è inerente alla coppia e di me emergevano solo i momenti in cui ero incazzata con Sossio per l’atteggiamento ridicolo che stava avendo, umiliando me e se stesso, ma è stata anche un’ esperienza straordinaria. L’amicizia con Valeria Marini, Marcella Coconuda e le atre ragazze e poi Andrea Cerioli Pierpaolo Pretelli Ivan Gonzales ed i miei piccoli Andrea Tacconi Nicolo Ferrari e Nicolò Raniolo. Tutti per sempre nel mio cuore.

Un aneddoto su Maria De Filippi ?

Maria De Filippi era una donna che già stimavo da sempre per la sua intelligenza, per i suoi attributi che ha sempre dimostrato anche con il silenzio …è pazzesca. Conoscendola ho semplicemente confermato ciò che già pensavo … è una donna rara, Un aneddoto che mi porterò nel cuore è quello prima delle registrazioni di “Temptation island”. Eravamo sedute con Simona ventura ed altri autori e registi e lei espresse delle parole a mio favore dicendo che avevo un bel caratterino, raccontando di quando una volta nello studio di “Uomini e donne” ressi un confronto con Gianni e Tina ed uno studio intero non facendomi scappare una mosca sotto il naso e rispondendo a tutti a tono ( il succo fu questo ). Per me, detto da lei fu un complimento unico e speciale.

Come convinceresti gli autori del GF vip a farti partecipare alla prossima edizione?

Direi agli autori che potrei stupire con effetti speciali, sono educata e comprensiva ma se perdo la pazienza soprattutto davanti alla prepotenza e l’arroganza mi trasformo. Davanti a chiunque, non conosco gerarchie ed età, non conosco la noia per cui mi inventerei di ogni.

Progetti futuri?

Per il futuro ho tantissimi progetti lavorativi e professionali ma non vi svelo nulla. Scoprirete tutto con il tempo.

