Will Smith e Chris Rock: la faida tra i due non è una novità. I trascorsi feroci degli attori

La notte degli Oscar 2022 verrà ricordata per sempre per lo schiaffo di Will Smith al conduttore Chris Rock. La disputa tra i due ha dei capitoli precedenti, di certo poco simpatici

“Will è riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita” – con queste parole il regista Gabriele Muccino ha descritto perfettamente le conseguenze del gesto istintivo e violento di Will Smith perpretato durante la notte degli Oscar 2022. É stata scritta una pagina di storia televisiva che difficilmente verrà dimenticata.

Per i più distratti facciamo un breve riassunto. Chris Rock, conduttore dello show che assegna i premi più prestigiosi al mondo in ambito cinematografico, ha fatto una battuta infelicissima e disdicevole su Jada Pinkett, moglie dell’iconico principe di Bel-Air: “Jada, ti amo. ‘Soldato Jane 2’, non vedo l’ora di vederlo“. Il riferimento comico verteva sulla testa rasata dell’attrice, esattamente come Demi Moore nel famoso film. Tuttavia, per la Pinkett non è stata una scelta di stile ma una necessità dovuta a una condizione medica, l’alopecia, contro la quale combatte da tempo e che, per una donna (specialmente per una che lavora con la sua immagine) dev’essere un macigno psicologico difficile da superare.

Will Smith, arrivano le scuse. Cosa potrebbe rischiare?

Will Smith non ci ha pensato due volte: si è alzato, è salito sul palco e ha mollato un ceffone in pieno volto a Chris Rock in mondovisione. Ha risposto al bullismo con la violenza: pessima scelta.

Il web si è diviso in fazioni e, inevitabilmente, sono apparsi meme come se piovesse. Poco dopo l’attore ha ricevuto anche il prestigioso premio come miglior attore protagonista per “Una famiglia vincente – King Richard”, onorificenza che potrebbe venirgli presto sottratta. L’Academy ha rilasciato una dichiarazione pubblica di condanna al gesto ed è in seduta di revisione formale intorno all’accaduto.

Si dice che Chris Rock non abbia intenzione di sporgere denuncia per l’aggressione, tuttavia è ancora in tempo per farlo. In quel caso il protagonista di “Men in Black” rischierebbe il pagamento di una multa intorno ai 100 mila dollari e fino a 6 mesi di carcere.

In realtà esistono dei trascorsi tra i due. Durante la cerimonia degli Oscar 2016 (presentata sempre da Chris Rock), il comico disse riferendosi a Jada Pinkett: “Jada che boicotta gli Oscar è come me che boicotto le mutandine di Rihanna. Non sono stato invitato”. L’attrice, infatti, non si presentò in segno di protesta per le candidature che vedevano solamente esponenti caucasici, non inclusivi con le altre etnie.

Altra battuta toccò direttamente Will Smith e il flop al bottegnino del film “Wild wild west”: “Non è giusto che Will che è così bravo non sia stato inserito in nomination”. Proseguì: “È altrettanto ingiusto che sia stato pagato 20 milioni per Wild Wild West”.

Ultima stoccata sui social. Smith fece gli auguri di compleanno pubblicamente alla sua prima moglie, Sheree Fletcher, e Chris Rock ne approfittò per punzecchiare ancora una volta la coppia di famosi attori: “Wow, hai una moglie molto comprensiva”.

Will Smith è apparso immeditamente pentito della sua azione violenta. Si è scusato con l’Academy, con i produttori dello show, e con tutti quelli che hanno assistito allo schiaffo, sia in sala che a casa. Scuse anche per Richard Williams che ha interpretato nel film per cui ha vinto l’Oscar.

La richiesta di perdono più sentita va però a Chris Rock: “Ho oltrepassato il limite ed ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza”.