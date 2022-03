1000 lire con Montessori quanto vale? La cifra è significativa

Avete ancora le 1000 lire con la Montessori? Se possedete questo tipo di banconote ritenetevi fortunati: ecco qual è il valore

Nel corso del tempo molte cose sono cambiate così come le banconote. L’Italia nel 2002 ha dovuto dire addio alla lira, ma molti italiani sono ancora legati alla valuta, nonostante siano passati venti anni dall’arrivo dell’Euro.

In questo articolo vogliamo parlarvi di una banconota in particolare: 1000 lire con la Montessori su un lato. La scienziata ed educatrice italiana ha avuto un ruolo fondamentale per la didattica nelle scuole e negli istituti. E’ conosciuta anche a livello internazionale, non a caso è stata scelta per essere messa sulla lira.

1000 lire con Montessori, quanto vale

Esistono due serie di 1000 lire Montessori che sono le normali e le sostitutive. Quest’ultimo tipo è riconoscibile grazie al numero di serie che inizia per X ed è un genere molto raro.

Se analizziamo le banconote nel dettaglio vedremo che ci sono quelle che iniziano per XA, XB, XC, XD che possono valere fino a 200-220 euro se in ottime condizioni. Il valore si abbassa sui 100-150 quando subentrano delle imperfezioni. Tutte le altre che iniziano per X hanno una valenza minore, possono raggiungere circa i 35-40 euro.

Le banconote normali, invece, superano i 20 euro per singolo esemplare. Fa eccezione solo la prima serie che inizia per AA e termina per A che raggiunge il valore di 50 euro.

Se facciamo un passo indietro, possiamo ripercorrere a grandi linee la storia di questa banconota. L’ultima versione delle 1000 lire è stata stampata per otto anni consecutivi, dal 1990 al 1998, ma è rimasta in circolazione fino al 2002.

La figura di spicco è quella di Maria Montessori, nella parte posteriore è presente una parte dell’immagine Bambini allo Studio, opera di Armando Spadini dei primi 900. La banconota è di piccole dimensioni, 110 mm x 60 mm.

Nonostante il passare degli anni, 1000 lire resta ancora la banconota per eccellenza più amata dagli italiani che ancora oggi hanno in casa tra i vecchi ricordi di un’epoca che ha segnato profondamente il nostro Paese.