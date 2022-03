La rossa cantante di Savona infiamma il web con uno scatto che manda in visibilio il pubblico. Fascino e bellezza inauditi.

Annalisa Scarrone sa bene come conquistare i suoi followers e lo fa sempre con delle foto che lasciano tutti senza parole. Il suo fisico è prorompente e qualsiasi cosa indossi, attira l’attenzione dei milioni di utenti su di sé.

La cantante è seguitissima sui suoi social e non solo per la sua bellezza mozzafiato ma anche per il talento che la caratterizza e una voce assolutamente indistinguibile.

Nelle ultime ore, Annalisa ha pubblicato un post che ha mandato in visibilio i suoi followers. E ella didascalia del post fa un annuncio graditissimo…

Nella seconda parte del nostro articolo, scopriamo cosa Annalisa ha in serbo per i suoi fans.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Maria Grazia Cucinotta, delle prospettive ammiccanti rivelano punti irresistibili: una seduzione pura – FOTO

Annalisa e lo scatto che manda il tilt il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

In questa foto Annalisa si mostra in tutto il suo splendore mentre si trova a Dubai.

Nella didascalia del post annuncia la sua presenza a Expo 2020, scrivendo ai suoi fans: “Questa sera alle 19.00 (17.00 ora italiana), Dubai Millennium Amphitheatre. Vi lascio il link per la diretta nelle storie”.

La notizia la rilascia mentre si trova davanti a una vetrata che affaccia sulla città, a piedi nudi.

Indossa una mise total black con una gonna attillata cortissima e una t-shirt che lascia il ventre scoperto. Un fisico incantevole messo in mostra dalla cantante che sfoggia un sorriso a 32 denti.

I fans si scatenano: “Sei il nostro orgoglio nazionale”, “Spettacolo dalla testa ai piedi”, “C’è chi ha zoommato e chi mente”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Alessia Merz è ormai lontana dai riflettori ma ci tiene a mettere in chiaro una cosa: “non sono una casalinga disperata”, la rivelazione della soubrette è sconcertante!

Migliaia sono i like ricevuti al suo post dall’artista che con il passare degli anni è sempre più apprezzata su Instagram dal suo 1,7 milione di followers. Del resto è impossibile resisterle a tanto fascino e seduzione!