Arisa e Vito Coppola, una nuova avventura insieme: è ufficiale – FOTO

Arisa e Vito Coppola: la loro storia è ufficiale, su Instagram le foto non lasciano alcun dubbio

Se fino a qualche giorno fa Arisa ha affermato di non essere legata sentimentalmente a nessuno, oggi dovrà cambiare la versione dei fatti. Dalle sue Instagram stories spuntano dettagli che non lasciano alcun dubbio: la sua nuova fiamma è Vito Coppola.

Prima colleghi, poi amici e adesso? C’è chi li definisce amici speciali e chi, invece, fidanzati. I due appaiono insieme in qualsiasi situazione: in televisione, in una camera d’albergo, passeggiando per strada.

Arisa e Vito Coppola, una nuova esperienza insieme – FOTO

Da giorni non si parla d’altro e i fan sono sempre più curiosi di scoprire ulteriori dettagli sulla relazione tra Arisa e Vito Coppola. I due appaiono affiatati tanto da condividere anche il momento più faticoso della giornata: l’allenamento in palestra.

Proprio così, sui social la cantante ha pubblicato un’Instagram stories dove si mostra intenta a fare sport insieme a lui, il suo nuovo compagno.

Vito Coppola sta facendo gli addominali a corpo libero, Arisa squat con il peso e indossa una paio di leggings e un top che la rendono ancora più interessante.

Sui social, i fan non possono fare a meno di commentare i post dei diretti interessati e qualcuno ha scritto: “Arisa, l’amore ti fa bene…sei bella come il sole” e poi ancora “Continuate a fare del bene e sarà fantastico”, qualcun altro ha aggiunto: “Siete meravigliosi, vi siete trovati al momento giusto”.

Non sappiamo se la loro storia continuerà, ma per adesso una cosa è certa: tra i due si notano complicità, solarità, empatia che non sempre ci sono in alcune coppie. L’uno accanto all’altro, Arisa appare raggiante e Vito strepitoso. Tutto merito dell’amore? Il rispetto, la fiducia, la passione e tanto altro sono gli ingredienti giusti per rendere unica una favola.