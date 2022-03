Beatrice Borromeo e la sua prima volta : “Lo ha fatto lì”. Clamoroso

Beatrice Borromeo è conosciuta per il suo stile senza tempo, la sua carriera e il suo matrimonio con Pierre Casiraghi. Un retroscena dal passato della Royal ha lasciato senza fiato.

Stile impeccabile e fascino a non finire. Beatrice Borromeo è famosa in tutto il mondo per il suoi look e le sue nozze con il secondogenito di Carolina di Monaco, Pierre Casiraghi. La 36enne, appartenente a una delle famiglie più illustri d’Italia, seppur sia molto giovane ha collezionato nel corso della sua vita innumerevoli traguardi.

Dopo gli studi in legge, si è specializzata nell’ambito del giornalismo: seguito in America un Master dedicato al settore, ha collaborato con importanti testate del calibro de “Il Fatto Quotidiano” per poi approdare nel format di Santoro “Anno Zero”, esperienze incredibili con cui ha ampliato il suo bagaglio.

Sposata con il reale monegasco, ha lasciato da parte questo percorso dedicandosi ai figli Stefano e Francesco, ma continuando comunque a conquistare altre vette. Dalla creazione di documentari, alla scrittura di libri, continua a portare avanti una delle sue passioni più grandi: la moda.

Beatrice Borromeo, retroscena dal passato: la sua prima volta

Testimonial di Dior, come il marito Pierre, Beatrice Borromeo non si fa sfuggire i più importanti appuntamenti del fashion. Pochi mesi fa si è mostrata al fianco di Casiraghi nell’ambito delle sfilate dell’alta moda parigina: la coppia ha sfoggiato look elegantissimi.

Conquistatasi il titolo di reale più elegante d’Europa, ha vestito i panni di modella in molte occasioni. E tra queste un retroscena dal suo passato ha lasciato di stucco: la prima volta della Borromeo in questo settore è clamorosa.

La sua carriera da modella inizia infatti quando era giovanissima. Nel 2000, all’epoca quindicenne, ha sfilato per la prima volta per uno brand conosciuto a livello internazionale. Si tratta di Chanel, storica firma della moda di cui ne ha scritto la storia. Con il suo portamento regale e i suoi occhioni azzurri, Beatrice ha lasciato il segno sulla passerella del fashion show tenutosi a Roma in piazza di Spagna.

Un’esperienza indimenticabile che ha dato il via al suo percorso nella moda incredibile. Se agli inizi collaborava con agenzie poco conosciute, la madre preoccupata in merito alla loro sicurezza aveva affidato la figlia all’amico Piero Piazzi, attivo nel settore.

Così la futura moglie di Casiraghi ha visto aprirsi le porte di questo mondo collaborando con le più importanti case di moda. Rappresentata dall’agenzia Women management, ha sfiato per brand del calibro di Valentino, Trussardi e Blumarine.