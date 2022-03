Elisa Isoardi: la foto scatena i followers, che non mancano di avanzare una richiesta più che esplicita alla conduttrice. Tutti sembrano volere una cosa sola da lei…

Non solo sensuale e bellissima, ma soprattutto piena di talento. Elisa Isoardi, classe 1982, è prossima al compimento dei 40 anni, eppure le sue energie sembrano quelle di un’adolescente. La conduttrice, che l’anno scorso ha preso parte a svariati programmi, ha dimostrato di avere dalla sua una quantità sterminata di doti.

Da agguerrita naufraga dell’Isola dei Famosi ad impeccabile ballerina di Ballando con le Stelle. I talenti nascosti della conduttrice di Rai 1 non solo hanno ipnotizzato i suoi colleghi della tv, ma soprattutto i suoi 630mila fan.

Proprio a fronte dell’ultima pubblicazione social della presentatrice, tra l’altro, i seguaci della Isoardi ne hanno approfittato per manifestarle il loro più grande desiderio. Tutti, da lei, sembrerebbero volere la stessa cosa.

Elisa Isoardi, la FOTO infiamma il desiderio nei fan: tutti vogliono una cosa sola da lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Pomeriggio 5, il comportamento dell’ospite è troppo per la D’Urso: “ha perso la brocca”

Tre scatti letteralmente mozzafiato, quelli che Elisa Isoardi ha da poco pubblicato attraverso la sua pagina Instagram. La conduttrice, immersa in un bellissimo giardino, ha indossato un completo bianco in grado di risaltare non solo la sua carnagione olivastra, ma anche i colori della natura circostante.

Lo sguardo enigmatico ed ammaliante della Isoardi non ha mancato di ipnotizzare i suoi migliaia di fan, come pure il suo sorriso contagioso. Tramite i commenti, gli utenti hanno ovviamente riempito l’ex naufraga di apprezzamenti, ma le hanno anche espresso il loro desiderio più grande.

“Voglio vederti presto in tv” – ha scritto un fan sotto al post, seguito a ruota da molti altri ammiratori – “Oltre che brava sei simpatica e bella“, “Meriti un programma“. Richieste assolutamente comprensibili, quelle dei followers, che al momento nessuna emittente televisiva avrebbe però intenzione di accogliere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chanel Totti furiosa sui social: questa volta Ilary e Francesco non c’entrano

Per la Isoardi, infatti, non c’è spazio all’interno dei palinsesti televisivi di quest’anno. Non resta che sperare in un nuovo progetto lavorativo che coinvolga la talentuosa conduttrice, che indubbiamente non vede l’ora di mettersi in gioco sul piccolo schermo.