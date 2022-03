Enrico Brignano si concede un attimo di relax, la foto immerso nel verde

Enrico Brignano fa impazzire tutti con le sue battute e i suoi monologhi esilaranti. Un comico completo dai mille aspetti e variegati talenti.

Una carriera la sua iniziata grazie a tanta gavetta incentivata dal grandissimo Gigi Proietti, il vero mentore di Brignano. Un uomo che per anni ha fatto divertire il pubblico dimostrando che i grandi artisti restano nel cuore di tutti per sempre.

Ogni spettacolo di Brignano è un successo assicurato, i biglietti come sempre vengono acquistati alla velocità della luce, questo perché la gente adora regalarsi qualche ora di sano divertimento grazie alla sua bravura che riempie la serata. Una vita ricca di soddisfazioni quella di Enrico che anche tra le mura di casa riceve un calore immenso e la serenità che appartiene ad una casa felice. A darle tutto questo ci pensa la sua compagna Flora Canto e due meravigliosi bimbi: Martina e il piccolo Niccolò. La coppia è insieme da diversi anni e con l’arrivo del secondo figlio, ha deciso di unirsi in matrimonio. La celebrazione avverrà a Luglio con l’amore di amici e parenti e ovviamente dei loro figli.

Enrico Brignano e la passeggiata immerso nella natura

I preparativi per il matrimonio e il lavoro staranno di sicuro togliendo molto tempo ad Enrico che ama il suo mestiere ma anche il tempo da trascorrere con la sua famiglia. Nonostante gli impegni però è importante riuscire a ritagliarsi del tempo per se stessi.

Ecco infatti la sua ultima foto postata su Instagram in cui appare sorridente e rilassato circondato da tanto verde. “É bello vivere in una valle di verde“ ha scritto come didascalia, dimostrando una dota che contraddistingue il comico da molti altri, ovvero la sua semplicità d’animo. Una vita piena quella di Brignano, tra gli spettacoli e la famiglia il tempo sembra passare in un soffio, il sorriso quindi è l’arma migliore per affrontare ogni cosa nel migliore dei modi.

