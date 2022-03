L’Eredità, Flavio Insinna non ci sta e se la prende con la concorrente: la gaffe è imperdonabile

L’Eredità, Flavio Insinna non ci sta e se la prende con la concorrente Marisa: la gaffe andata in onda è imperdonabile…

È iniziata all’insegna del buonumore la puntata de L’Eredità trasmessa quest’oggi, mercoledì 30 marzo, complice il trionfo riportato dal campione in carica Michele. Il partecipante, che è riuscito a superare lo scoglio della “Ghigliottina”, si è aggiudicato una somma pari a 12.500 euro.

“Questa sera proviamo a fare il bis!“, lo ha incoraggiato Flavio Insinna, prima di rivolgere le sue attenzioni agli altri concorrenti. Durante la fase degli “Abbinamenti”, tuttavia, il sorriso del conduttore è parso improvvisamente scomparire dal suo volto.

Il presentatore, che non è stato minimamente ascoltato dalla partecipante Marisa, non ha mancato di esprimere il proprio malcontento. Una scena così non si era mai vista a L’Eredità.

La futura psicologa Marisa, fin dalla sua presentazione, ha colpito in maniera evidente il presentatore Flavio Insinna. “Mi manca un solo esame alla laurea“, ha annunciato la partecipante, a cui un emozionato conduttore non ha mancato di tributare un forte applauso.

Proprio alla luce dell’entusiasmo contagioso di Marisa, Insinna non ha potuto far a meno di aiutarla durante la fase degli “Abbinamenti”. Ciò che il presentatore le ha richiesto, a tal proposito, era di collegare l’arcipelago da lui pronunciato allo Stato di appartenenza. Di fronte alla confusione della partecipante, il conduttore si è offerto più volte di aiutarla.

Dopo aver chiamato in causa l’arcipelago di Madeira, Flavio ha impercettibilmente sussurrato la parola “Portogallo“, pensando così di facilitare l’impresa della concorrente. Quest’ultima, completamente nel pallone, non ha prestato attenzione ai suggerimenti del conduttore, finendo per rispondere “Francia“.

Insinna, a dir poco divertito dalla piega che stava prendendo la gara, non ha mancato di replicare con una punta di stizza. “Perché non vi fidate quando cerco di aiutarvi?“, ha esclamato il presentatore, mentre Marisa scoppiava a ridere imbarazzata.

Dopo l’esilarante gaffe della concorrente, la fase degli “Abbinamenti” è proseguita senza ulteriori intoppi. Insinna – cosa che i telespettatori sapevano già – non si tira mai indietro dall’offrire il proprio supporto ai partecipanti, comportandosi da perfetto padrone di casa.