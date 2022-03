Fedez, altro giorno importante per lui: cosa accadrà domani

Il rapper sta attraversando un periodo molto difficile della sua vita. Ogni giorno ci sono notizie inaspettate, domani una di queste.

Fedez è ancora ricoverato all’ospedale San Raffele di Milano presso il reparto solventi dopo un’operazione molto delicata che ha subito nei giorni scorsi.

Il rapper, il 17 marzo, aveva annunciato in lacrime, a tutti i suoi followers, di essere affetto da una grave malattia ma di non riuscire ancora ad entrarne nel merito. Da quel momento sia lui che sua moglie Chiara Ferragni si sono allontanati dai social, lasciando i fans in apprensione.

Dopo qualche giorno ha annunciato di essersi operato per asportare un tumore maligno e di forma rara che l’aveva colpito al pancreas.

Una annuncioche ha lasciato tutti di stucco, ormai chiunque abbia i social, ma non solo, è entrato nella vita dei Ferragnez e una notizia simile è stata una vera e propria doccia gelata.

Fedez, cosa accadrà domani?

In una delle pochissime Instagram Stories che Fedez ha pubblicato in questi giorni di degenza, aveva scritto: “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”, mentre suo figlio Leone lo salutava in un video, aspettando il suo ritorno.

Sembrerebbe che quel giorno tanto atteso sia finalmente arrivato.

Infatti se gli ultimi accertamenti daranno gli esiti sperati, il rapper potrà uscire dall’ospedale nella giornata di domani e riabbracciare finalmente i suoi figli.

La moglie Chiara Ferragni ha trascorso tutte le notti insieme a lui in ospedale e proprio questa sera, mentre era al suo fianco, ha fatto il segno della V di vittoria con le dita, un modo di preannunciare ai loro fans che forse finalmente questo brutto incubo è giunto al termine.

Non ci resta che attendere la giornata di domani per saperne di più e per poter assistere a un momento sicuramente commovente: quello del ritorno a casa del cantautore milanese.