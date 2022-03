Ilary Blasi furiosa con l’ex conduttrice de ”L’Isola dei famosi”: bufera in casa Mediaset

La moglie di Francesco Totti non ne può più con i giudizi di chi si intrufola nella sua vita privata. Stavolta ha sbottato nei confronti di una sua collega.

Come tutti sappiamo nell’ultimo mese si è discusso molto di una crisi (vera o presunta) tra una delle coppie storiche del mondo dello spettacolo: Ilary Blasi e Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma e la conduttrice de ”L’Isola dei Famosi” sono sposati da 17 anni e genitori di Christian, Chanel e Isabel. Non è la prima volta che i giornali di gossip annunciano la fine della loro relazione o i tradimenti da parte dell’uno o dell’altro, sempre smentiti dai diretti interessati.

Impossibile dimenticare il caos mediatico che si è creato prima del loro matrimonio quando Fabrizio Corona ha insinuato che Totti avesse tradito la sua futura moglie, incinta del loro primo figlio, con la soubrette Flavia Vento.

Tuttavia, i due si sono mostrati sempre più forti di qualsiasi malalingua e hanno coltivato il loro amore oltre le notizie trapelate sui rotocalchi di cronaca rosa.

Anche in questa occasione, sia Ilary Blasi che Francesco Totti hanno smentito categoricamente l’ennesima trovata mediatica definendola come un accanimento nei loro confronti e sottolineando che non c’è nulla di vero nello scoop dato per certo dai giornali che vedeva l’ex numero 10 giallorosso tra le braccia di un’altra donna e separato in casa con la madre dei suoi tre figli.

Ilary Blasi su tutte le furie risponde così

A commentare quanto sta accadendo nelle ultime settimane tra la coppia Totti-Blasi ci ha pensato Simona Ventura.

L’attuale conduttrice di ‘‘Ultima fermata’‘. in onda il mercoledì sera su Canale 5, con l’intento di mostrare sostegno nei confronti della sua collega, ha voluto esternare il suo giudizio con queste parole: “Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni”, ha esordito l’ex moglie di Bettarini.

E ancora: “Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!!“.

Infine ha concluso: “Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna!”.

Questo consiglio non richiesto ha scatenato il disappunto da parte della stessa Ilary Blasi che nel corso di un’intervista a ”Il fatto quotidiano” ha commentato così: “L’ha fatto come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh!”.