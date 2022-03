Marica Pellegrinelli se l’è presa proprio con loro. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha lanciato pesanti accuse sui social: i retroscena

Non è solita esporsi di frequente sui social la bellissima Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti. La modella, che in passato è stata al fianco del cantante per ben dieci anni, ultimamente è finita al centro del gossip di riflesso a quanto sta accadendo tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

I rumors che riguardano la mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, tuttavia, non terminano affatto qui. La modella, in maniera decisamente inconsueta, ha scelto di utilizzare i social per esternare ai fan tutto il proprio risentimento.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti, che non era mai intervenuta sulla questione, ha deciso di mettere in chiaro la propria posizione una volta per tutte. Nel suo discorso, che lasciava trasparire una forte rabbia, i riferimenti erano più che chiari.

Marica Pellegrinelli fuori di sé, l’accusa riguarda proprio loro: “è tutto falso”

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, non è più riuscita a trattenere il proprio malcontento, finendo per esporlo in maniera neanche troppo velata tramite Instagram. Attraverso una delle ultime stories, la modella se l’è presa proprio con loro: ci riferiamo ai siti di gossip che diffondono notizie errate sul suo conto.

Nello specifico, la Pellegrinelli ha attaccato brutalmente le testate giornalistiche che parlano della “cifra esorbitante” che Marica percepirebbe dall’ex marito Eros per il mantenimento di Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Un’insinuazione che ha profondamente ferito Marica, la quale non ha mancato di smentire.

“È totalmente falsa” – ha sentenziato la modella, piuttosto seccata dalle tecniche adoperate dai suddetti siti per parlare dell’argomento – “Il condizionale, escamotage per scrivere bugie ed evitare denunce […]. Vergogna“.

La Pellegrinelli, che pur ha cercato di non badare alle notizie che, in quest’ultimo mese, hanno riguardato la sua persona, alla fine non è più riuscita a far finta di nulla. Il suo lungo messaggio, agli occhi dei fan, sembra essere molto di più di un semplice sfogo.

Marica, con toni a dir poco perentori, ha lanciato un chiaro avvertimento. Qualora la situazione dovesse ripresentarsi, l’ex di Ramazzotti non mancherà di prendere i dovuti provvedimenti.