Massimiliano Allegri dopo Ambra si rilassa a Montecarlo con LUI. La FOTO non mente

Il tecnico bianconero ha trascorso un pranzo nel Principato di Monaco prima del grande match Juve-Inter. Tensione alle stelle stemperata nel migliore dei modi.

Il ct bianconero è passato alla cronaca nei mesi scorsi per la separazione con la showgirl Ambra Angiolini, poi messa alla berlina da “Striscia la Notizia” che l’ha ridicolizzata pubblicamente con una consegna del tapiro tutt’altro che condivisa.

A distanza di tempo la tensione mediatica su di loro non si è ancora allentata ma per lo meno entrambi hanno scelto di andare avanti brillantemente con le loro carriere professionali e lavorative. Lo sa bene Max Allegri che due giorni fa è stato pizzicato a Montecarlo insieme ad uno degli uomini più potenti e stimati del nostro Paese. Un pranzo veloce in allegria prima del match che lo avrebbe portato alla sfida Juve-Inter.

Un fine settimana quindi all’insegna del relax, vediamo la foto scattata e capiamo la compagnia con cui ha trascorso quei giorni l’allenatore juventino.

Allegri-Briatore, che ci fanno insieme? Anche la Gregoraci approva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

In attesa del big match, Massimiliano Allegri ha approfittato del weekend senza campionato per fare tappa a Montecarlo e far quindi visita al Flavio Briatore (da sempre conosciuto per essere un grande tifoso bianconero) e suo figlio Nathan Falco, con cui è stato pizzicato per un pranzo in compagnia alla Pasticceria Cova.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Michelle e Tomaso di nuovo insieme, Eros risponde in modo clamoroso: “amatevi”

Il post pubblicato da Briatore ha suscitato il clamore di numerosi fan dell’ex della Gregoraci, chi ha rivolto loro gli auguri di ritrovata serenità, chi di un felice pranzo, ma non sono mancati anche quelli di chi ha commentato il lusso ed il fasto di cui si sono circondati i tre.

Notare l’orologio di Nathan sotto attacco di moltissimi: “Sapere che l’orologio del figlio costa quanto i tuoi 20 anni di mutuo🤣”, scrive qualcuno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ilary Blasi furiosa con l’ex conduttrice de ”L’Isola dei famosi”: bufera in casa Mediaset

Commenti a parte pare che però anche l’ex signora Briatore abbia approvato l’incontro. Elisabetta Gregoraci infatti non ha mancato di inserire un bel like che compare tra i 34mila e mezzo ricevuti a margine della foto. Chissà se Ambra avrà visto lo scatto e cosa avrà pensato…